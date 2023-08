Ryanair cerca nuovo personale: open day a Palermo e a Catania

Le selezioni sono previste a fine agosto

2' DI LETTURA

Ryanair cerca personale in Sicilia. La compagnia aerea effettuerà due giorni di open day per selezionare assistenti di volo a Palermo e a Catania.

I requisiti

I candidati devono essere maggiorenni e avere passaporto europeo o del Regno Unito. Inoltre, devono possedere competenze natatorie (essere in grado di nuotare per 25 metri senza aiuto), buona forma fisica e una fluente conoscenza dell’inglese. È richiesta un’altezza compresa tra 1.57 e 1.88 centimetri, con un peso proporzionato.

Le prove

Ai candidati viene richiesto, come prima prova, di superare un test di lingua inglese. Coloro che vengono convocati per partecipare ai Cabin Crew Day hanno l’opportunità di partecipare a presentazioni aziendali che trattano la vita dell’equipaggio di cabina e le aspettative legate a questa professione. Successivamente, si svolgeranno colloqui di lavoro in cui verranno poste domande sempre in lingua inglese.

La formazione

I candidati selezionati sono ammessi a un corso di formazione per assistenti di volo che ha una durata di 6 settimane e può essere svolto in diverse sedi europee, anche in Italia, a seconda dell’azienda partner di Ryanair tramite la quale sono stati reclutati.

Al termine del periodo formativo, gli studenti parteciperanno agli esami finali e otterranno la certificazione di assistente di volo.

Gli open day

Le selezioni si svolgono mercoledì 23 agosto, alle 10.30, presso il Best Western Hotel Mediterraneo di Catania, e giovedì 24 agosto, sempre alle 10.30, presso l’Ibis Styles a Palermo. La due giorni di selezione avviene in collaborazione con Crewlink, un’azienda specializzata nel reclutamento di assistenti di volo, che è anche partner ufficiale per il reclutamento all’interno del gruppo Ryanair Holdings PLC, che comprende Ryanair DAC, Ryanair UK, Buzz, Laudamotion e Malta Air.

La candidatura

Per candidarsi bisogna collegarsi al sito ufficiale di Ryanair nella pagina dedicata alle posizioni aperte, selezionare “Cabin Crew” e “Italy” dal menu a tendina e registrarsi nell’apposito annuncio.