Sabato 4 aprile, Villa Bellini: caccia a 30 mila uova di Pasqua ‘nascoste’

Previsto l'afflusso di centinaia di bambini con le loro famiglie

CATANIA – Una città che unisce: centinaia di bambini con il cestino tra le mani, famiglie che camminano tra i viali storici di uno dei giardini più belli d’Italia. A Catania la Pasqua si festeggia all’aria aperta con uno degli appuntamenti family più attesi del Sud: la “Caccia alle Uova di Pasqua” alla Villa Bellini, giunta alla quarta edizione.

Sabato 4 aprile, dalle 10 alle 13.30, lo storico giardino di Villa Bellini si trasformerà in un grande percorso di gioco con trentamila uova colorate nascoste tra alberi, aiuole, siepi e angoli fioriti. I piccoli partecipanti potranno cercarle e raccoglierne, con il proprio cestino, fino a dieci per scoprire se tra queste si nasconde uno degli adesivi che dà diritto a un premio. Ma le sorprese non finiscono qui, perché ci sarà un uovo molto speciale ben nascosto lungo l’ampio percorso: il Golden Hegg, l’uovo dorato che regalerà una sorpresa dolcissima.

L’evento è gratis per tutti

Un evento gratuito e aperto al pubblico che negli anni è cresciuto fino a diventare una vera tradizione cittadina che richiama famiglie e visitatori da tutta Italia durante le festività pasquali. Un format semplice e universale, ispirato alla tradizione anglosassone, che a Catania trova una nuova identità fatta di condivisione, natura e tempo trascorso insieme lontano datelefonini e device, per assaporare ancora e finalmente il gioco tradizionale, come una volta!

L’iniziativa è ideata e organizzata da Giovanni Santangelo Lacanea, fondatore della Compagnia Curiosi Incanti.

Il piazzale delle carrozze

“Vogliamo che per un giorno la Villa Bellini diventi il luogo della felicità condivisa – spiega Santangelo Lacanea –. La caccia alle uova è un gioco che mette insieme generazioni diverse e restituisce valore al tempo trascorso insieme, lontano dagli schermi. È una festa della comunità nata da una idea semplice e nel tempo cresciuta grazie al riscontro del pubblico. Questo ci ha fatto capire come l’impegno a favore dell’infanzia oggi sia una delle richieste più urgenti del momento. In un contesto storico e sociale che vede i bambini troppo esposti ai rischi dei social, vogliamo riportare l’attenzione al gioco spontaneo e tradizionale”.

Dopo la ricerca tra i viali, la mattina continuerà con i giochi nell’area del piazzale delle carrozze, che verrà trasformato in una grande “Pista Curiosa”, dove i bambini potranno partecipare all’Egg Rolling, la celebre gara a far rotolare l’uovo con un cucchiaio di legno fino al traguardo, resa famosa negli Stati Uniti dall’evento organizzato ogni anno alla Casa Bianca.

La giornata ha inoltreun cuore solidale. Protagonista è il “CuriosUovo”,l’uovo di Pasqua artigianale che sostiene il reparto pediatrico dell’ospedale Garibaldi di Nesima. Nella scorsa edizione i fondi raccolti hanno permesso l’acquisto di materiali sanitari per il reparto di pediatria dell’ARNAS Garibaldi, contribuendo a migliorare l’assistenza ai piccoli pazienti. Anche quest’anno parte del ricavato sarà destinata allo stesso reparto.

Accanto agli animatori della Compagnia Curiosi Incanti, l’evento vedrà la partecipazione dei giovani-adulti dell’associazioneFuturo 21, in un percorso che unisce gioco e inclusione sociale.

Tra alberi secolari, risate e cestini pieni di uova colorate, la Pasqua a Catania diventa così una festa collettiva che parla di infanzia, comunità e piccoli gesti capaci di fare la differenza.