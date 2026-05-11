SAEM 2026: l’edilizia del futuro torna protagonista al Sud

Dal 15 al 17 maggio, SiciliaFiera di Misterbianco accoglie la 29ª edizione del Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione. Tre giorni di esposizione, convegni e formazione per l’intera filiera delle costruzioni. Ingresso gratuito, tutti i giorni dalle 10 alle 19.

C’è un appuntamento che, ogni due anni, trasforma Misterbianco nel punto di riferimento dell’edilizia per il Mezzogiorno e non solo. È il SAEM – Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione, giunto alla sua 29ª edizione e confermato, secondo i dati di settore, tra le prime tre fiere specializzate d’Italia.

L’edizione 2026, curata da Eurofiere, si svolge dal 15 al 17 maggio presso il centro fieristico SiciliaFiera di Misterbianco (CT), con ingresso libero e gratuito su prenotazione. I padiglioni C1 e C2, insieme a una vasta area esterna, ospitano quest’anno un numero record di espositori, le presenze di aziende nazionali crescono del +30% rispetto alla scorsa edizione, a testimonianza di un evento che ha raggiunto una dimensione autenticamente nazionale.

Un ecosistema, non solo una fiera

Il SAEM non è una vetrina commerciale tradizionale. È, nelle parole di chi lo frequenta, un ecosistema dove innovazione e concretezza di cantiere si incontrano. I visitatori trovano in un unico spazio le ultime frontiere della bioedilizia e dei materiali sostenibili, le potenzialità della progettazione digitale, i temi della riqualificazione urbana e, nelle aree esterne, le grandi macchine per il movimento terra protagoniste dei cantieri operativi. Espositori nazionali e internazionali si affiancano a produttori locali, distributori, progettisti e imprese in un dialogo che va ben oltre la semplice presentazione di prodotto.

“Il SAEM è oggi una delle prime tre fiere di settore in Italia. È il risultato di un lavoro costante che ci ha permesso di supportare il sistema delle costruzioni anche nei momenti più complessi. Quest’anno vogliamo fare un passo avanti, delineando scenari che guardano con decisione ai grandi investimenti e alla rinascita infrastrutturale globale.”

Alessandro Lanzafame, Presidente di Eurofiere

Il programma: formazione e territorio al centro

Accanto all’esposizione, il SAEM 2026 costruisce un denso calendario di incontri, seminari e convegni rivolti ai professionisti del settore.

Venerdì 15 maggio, ore 10:30

“Il Filo Rosso dell’Innovazione” – Convegno che percorre la strada dall’edificio a energia zero all’edificio a problemi zero. Sul tavolo, direttive europee e transizione energetica, innovazione nei materiali, nuove normative sui serramenti, impiantistica, incentivi fiscali e accesso finanziario agli obiettivi green.

Sabato 16 maggio, ore 10:00 – 13:00

“Salute e Sicurezza sul Lavoro. Novità Normative e Sfide Formative”, Organizzato da CNA Catania, AIAS e ASP Catania, affronta i più recenti aggiornamenti normativi e le sfide della tutela dei lavoratori in cantiere.

Sabato 16 maggio, pomeriggio

2° Convegno “Sviluppo e sostenibilità della filiera produttiva dei materiali lapidei siciliani”, a cura del Consorzio Pietra Lavica, dedicato alla valorizzazione delle risorse locali in chiave di economia circolare e sostenibilità.

Domenica 17 maggio, ore 10:30 – 12:45

Seminario Tecnico “Impermeabilizzazione di coperture piane e tetti verdi” – Padiglione C2, Sala Conferenze. Il seminario, accreditato con 2 CFP, approfondisce i sistemi impermeabilizzanti di ultima generazione per coperture piane e le tecnologie dei tetti verdi, con focus sulle stratigrafie e gli effetti energetici ambientali. Intervengono Valerio Cicchi, Direttore Tecnico BCI Bautechnik Group, e il Prof. Ing. Antonio Gagliano dell’Università di Catania.

Tecnologia, sostenibilità, infrastrutture: le parole chiave del 2026

L’edizione di quest’anno guarda con attenzione ai grandi temi che stanno ridisegnando il settore, la transizione energetica degli edifici, le nuove normative europee, il PNRR e i grandi investimenti infrastrutturali in corso nel Mezzogiorno. Il SAEM si propone come luogo di visione strategica oltre che di aggiornamento operativo, uno spazio in cui i professionisti possono orientarsi in un mercato che cambia rapidamente e trovare risposte concrete.

Come partecipare

SAEM 2026 – Salone dell’Edilizia e dell’Innovazione

Date: 15, 16, 17 maggio 2026 – dalle 10:00 alle 19:00

Sede: SiciliaFiera, Via Leopoldo Franchetti, Misterbianco (CT)

Ingresso gratuito su prenotazione: https://www.saemsicilia.it/

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