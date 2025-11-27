Sagra del Maiale e del Cinghiale 2025 ad Antillo

Nel cuore dei Monti Peloritani, tra boschi e borghi autentici, il comune di Antillo (Messina) torna a celebrare uno degli eventi più attesi della stagione autunnale siciliana: la Sagra del Maiale e del Cinghiale, in programma sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025.

Due giornate dedicate ai sapori della tradizione, alla cultura agro-pastorale, all’artigianato e alla valorizzazione del territorio, con stand gastronomici, spettacoli folkloristici, convegni, mostre, escursioni e attività all’aria aperta. Il tutto con ingresso gratuito, lungo Via Roma e all’interno del Centro di Aggregazione del paese.

Sagra del Maiale e del Cinghiale: gusto della tradizione

Protagonisti assoluti della sagra saranno come sempre il maiale e il cinghiale, preparati secondo le antiche ricette della zona: salsicce, porchette, frittuli e salumi stagionati, accompagnati da pane casereccio, formaggi locali, funghi, miele, olio d’oliva, vino, frutta secca e tanti altri prodotti tipici della cucina contadina.

Il tutto sarà servito negli stand enogastronomici allestiti lungo Via Roma, dove si potrà degustare e acquistare il meglio della produzione locale, in un’atmosfera di convivialità e autenticità.

Il programma della Sagra del Maiale e del Cinghiale

Sabato 6 dicembre

Ore 10:00 – Apertura stand | Via Roma

Ore 11:00 – Apertura Museo Agro-pastorale | Centro di Aggregazione

Ore 11:00 – Convegno "Il patrimonio geominerario del comprensorio orientale peloritano: risorsa strategica e geoturistica" con la presenza dell'Assessore Regionale all'agricoltura, sviluppo rurale e della pesca mediterranea | Centro di Aggregazione

Ore 18:00 – Spettacolo di musica leggera con Alessandro Pellegrini | Centro di Aggregazione

Domenica 7 dicembre

Ore 09:00 – Escursione alla Campana della Pace con WildAkron

Ore 10:00 – Apertura stand | Via Roma

Ore 10:30 – Raduno Vespa Club | Via Roma

Ore 11:00 – Apertura Museo Agro-pastorale | Centro di Aggregazione

Ore 11:30 – Sfilata folkloristica con il gruppo "La Madonnina" | Via Roma

Ore 17:00 – Concerto dei Cantustrittu | Via Roma

Natura oltre il gusto

La sagra non è solo un appuntamento gastronomico, ma un’occasione per scoprire la storia e l’identità del territorio. Durante la manifestazione sarà possibile:

Visitare il Museo Agropastorale, che racconta la vita contadina di un tempo

Partecipare a escursioni attorno al paese

Ammirare l’artigianato locale

Assistere a mostre fotografiche e momenti culturali legati alle tradizioni peloritane

Perché non mancare

La Sagra del Maiale e del Cinghiale di Antillo è uno degli eventi più rappresentativi della Sicilia rurale: un weekend in cui gusto, musica, cultura e natura si incontrano, offrendo ai visitatori un’esperienza autentica nel cuore dei monti messinesi.

Perfetta per famiglie, appassionati di enogastronomia, escursionisti e turisti alla ricerca di sapori veri e tradizioni da vivere.

Che tu venga per assaggiare un panino con salsiccia o per esplorare le tradizioni nascoste della Sicilia interna, Antillo ti aspetta con una festa fatta di calore, identità e sapori inconfondibili.

La Sagra del Maiale e del Cinghiale è l’occasione perfetta per vivere l’autenticità, lontano dalle rotte turistiche, vicino alle radici di una terra generosa.

Informazioni utili

Luogo: Antillo (ME), centro storico – Via Roma e Centro di Aggregazione

Date: Sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025

Ingresso gratuito

Per aggiornamenti e contatti: verifica i canali ufficiali del Comune di Antillo e i siti promotori della sagra