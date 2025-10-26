Dalla cassatella al suino nero, le sagre da non perdere a novembre in Sicilia

Tutto quello che c'è da sapere sugli eventi in programma

In autunno, la Sicilia non va in letargo. Al contrario, si accende di luci, odori e sapori che sono l’essenza stessa della tradizione isolana. Con le sue giornate più brevi e l’aria intrisa di legna e mosto, novembre è uno dei mesi ideali per assaporare la Sicilia più autentica e le sagre rappresentano appuntamenti imperdibili.

Non c’è provincia che non celebri la propria identità attraverso un prodotto, un piatto, un vino, un’usanza tramandata da generazioni. Chi vi partecipa intraprende un viaggio che coinvolge non solo il palato, ma anche la memoria e l’appartenenza.

Le sagre di novembre in Sicilia sono anche un fenomeno turistico di grande interesse e attirano visitatori da tutta l’isola e dal resto d’Italia.

In un periodo dell’anno considerato “bassa stagione”, queste feste diventano motore di economia locale. Aiutano a valorizzare prodotti che altrimenti resterebbero confinati nel territorio, stimolano la filiera agroalimentare e l’artigianato locale.

Sagra della Vastedda a Capaci (Palermo) – 1 novembre

Tra le sagre organizzate a novembre in Sicilia c’è quella – a cura del Comune di Capaci – dedicata alla focaccia condita con olio d’oliva, sale, pepe, caciocavallo grattugiato e acciughe, perfetta se accompagnata da un bicchiere di vino. L’appuntamento è in piazza Calogero Troia. La sagra, diventata un appuntamento annuale, è un’occasione per celebrare i sapori della tradizione e condividere un momento di convivialità.

Cantine Aperte a San Martino – 1/11 novembre

La manifestazione dedicata al vino novello è promossa dal Movimento Turismo del Vino. Le aziende vinicole che aderiscono all’iniziativa apriranno le proprie porte agli appassionati, offrendo un ricco calendario di attività pensate per far vivere da vicino le atmosfere uniche della fine vendemmia. Per undici giorni, si potrà respirare il profumo del mosto, scoprire i segreti della produzione e lasciarsi guidare in un viaggio sensoriale attraverso i sapori autunnali.

Sagra di San Martino a Ravanusa (Agrigento) – 7/9 novembre

Ravanusa si prepara a scendere in piazza per “Lu Sammartino”, appuntamento in cui – come dice un antico detto popolare – “s’ammazza lu porcu e si vivi lu vino”. Protagonisti di una delle sagre più attese in Sicilia saranno i prodotti tipici di stagione — dalla ricotta fresca alle castagne, dal maiale al vino novello — proposti in una vivace cornice di stand gastronomici che animeranno il cuore del paese. Accanto alle degustazioni, spazio anche all’artigianato locale.

Sherbet Festival a Palermo – 7/10 novembre

Il Festival Internazionale del Gelato Artigianale celebra l’arte e la cultura della gelateria artigianale, offrendo un viaggio sensoriale unico tra sapori tradizionali e creazioni innovative realizzate con ingredienti di alta qualità e materie prime locali. Per quattro giorni, il centro storico di Palermo si trasformerà in una grande vetrina del gusto: degustazioni, laboratori, incontri e spettacoli accompagneranno i visitatori.

Sagra del Fungo, delle Mele e delle Castagne dell’Etna a Pedara (Catania) – 7/11 novembre

La manifestazione offre un ricco percorso tra stand gastronomici dedicati a diverse varietà di funghi cucinati secondo ricette locali. In programma degustazioni di prodotti tipici, show cooking, spazi dedicati all’artigianato, visite guidate e momenti di intrattenimento con spettacoli e musica dal vivo. Non mancheranno il luna park e l’area giochi per bambini. Organizzata da Etna Eventi Management, la kermesse si svolgerà presso il Parco Angelo D’Arrigo.

Sapori d’Autunno a Isnello (Palermo) – 8/9 novembre

La manifestazione, giunta all’undicesima edizione e organizzata dalla Consulta Giovanile in piazza Mazzini, celebra le eccellenze enogastronomiche locali. Lungo le vie principali del centro storico, il passato rivive attraverso la tradizione culinaria del piccolo borgo madonita, con degustazioni di piatti tipici capaci di conquistare ogni palato. Spazio anche all’artigianato locale, alla musica e al folklore. In programma anche passeggiate tra i vicoli e tour guidati delle chiese.

Sagra dell’Ulivo a Finale di Pollina (Palermo) – 8/9 novembre

La tradizionale festa popolare, giunta alla 49esima edizione e organizzata dal Comune di Pollina, prevede un ricco programma di eventi culturali, folcloristici e gastronomici. Tra i momenti più attesi, la suggestiva sfilata equestre. Protagonisti saranno anche i gruppi folkloristici che coloreranno le strade con musica, danze e costumi tipici, accompagnando le degustazioni di specialità locali — pasta, pane, salsiccia, dolci, olio, olive e vino — che renderanno omaggio alla cucina tradizionale del territorio.

Sagra dell’Agricoltura a Sommatino (Caltanissetta) – 8/9 novembre

Una vasta area food ospiterà i produttori locali, che offriranno ai visitatori la possibilità di conoscere e assaporare le eccellenze tipiche della zona. In programma spettacoli musicali e di danza, spazi destinati all’artigianato locale e agli hobbisti, esposizioni di mezzi agricoli e animali da allevamento, momenti di intrattenimento e giostre per il divertimento dei più piccoli. Ed ancora: esibizioni di gruppi folkloristici, visite guidate alla scoperta del patrimonio storico e artistico della città e la sfilata dei carretti siciliani.

Sagra dell’Olio e della Mandorla a Montemaggiore Belsito (Palermo) – 8/9 novembre

Due giornate interamente dedicate a due autentiche eccellenze del territorio. L’olio extravergine d’oliva, inizialmente verde brillante e poi tendente al giallo ambra. nasce da alberi secolari. La raccolta avviene tra la fine di settembre e l’inizio di dicembre. La mandorla “Pizzuta”, pregiata varietà locale dalla forma che richiama il becco di un corvo, viene trasformata in creme, dolci e prodotti da forno. In programma degustazioni, show cooking, spettacoli musicali, gruppi folkloristici, visite guidate ed escursioni naturalistiche.

Sagra dell’Olio e dell’Oliva a Campobello di Mazara (Trapani) – 8/9 novembre

L’evento, giunto alla terza edizione, coinvolge tutti i comuni della Valle del Belice interessati al prodotto di punta dell’economia campobellese, la celeberrima cultivar Nocellara del Belice che nel 1998 ha ottenuto la certificazione DOP (Denominazione di Origine Protetta). Durante la manifestazione sarà allestito un villaggio gastronomico dove sarà possibile degustare le eccellenze del territorio e lo street food. In programma anche visite guidate, il tour degli oleifici e degli opifici di lavorazione della Nocellara del Belice, spettacoli musicali e animazione per bambini.

Sagra della Cassatella ad Agira (Enna) – 15/16 novembre

Tra le sagre organizzate a novembre in Sicilia c’è quella che celebra il dolce tipico della pasticceria agirina. Le cassatelle, di origini antichissime, si distinguono per la loro caratteristica forma a mezzaluna e per la pasta frolla morbida e dorata, impreziosita da una spolverata di zucchero a velo. All’interno, un ripieno ricco e profumato composto da cacao, mandorle tritate, farina di ceci, zucchero e scorza di limone essiccata, e talvolta un tocco di cannella che ne esalta ulteriormente l’aroma. In programma, degustazioni, esibizioni di gruppi folkloristici, spettacoli musicali e intrattenimento per bambini.

Sagra del Suino Nero e del Fungo Porcino dei Nebrodi a Cesarò (Messina) – 8/9, 15/16 novembre

L’orgoglio della comunità di Cesarò è legato in particolare al suino nero dei Nebrodi, razza autoctona siciliana riconosciuta ufficialmente dal Ministero nel 2001. Questo pregiato animale, allevato prevalentemente allo stato brado tra i boschi e i pascoli del territorio, regala carni dal caratteristico colore rosso rubino e dal gusto intenso, con note aromatiche inconfondibili che sarà possibile assaporare durante l’evento. La manifestazione, giunta alla 24esima edizione, accende i riflettori sulle eccellenze casearie, come il pecorino e le provole dei Nebrodi. In programma show cooking, visite guidate, animazione per bambini, mostre e spettacoli.

Collesano Cheese Festival a Collesano (Palermo) – 15/16 novembre

Il Collesano Cheese, organizzato dalla Pro Loco locale, è nato con l’intento di promuovere il formaggio delle Madonie e di tutte le eccellenze che ruotano intorno al mondo caseario. Lungo il Viale del Gusto, che prenderà vita nel centro storico cittadino, troveranno spazio anche altre specialità locali, come miele, marmellate e piatti tipici impreziositi dai formaggi del territorio. Il tutto si svolgerà in un’atmosfera vivace e festosa, tra degustazioni, show cooking, musica dal vivo, canti popolari, danze e tour guidati.

Sfincione Fest a Bagheria (Palermo) – 20/23 novembre

La manifestazione, organizzata dall’associazione La Piana D’Oro in Corso Umberto I, celebra il piatto simbolo della gastronomia locale. Protagonista indiscusso delle tavole delle feste, si distingue per la sua forma rotonda e per la totale assenza del pomodoro, che lo rende diverso dallo sfincione palermitano (qui la ricetta). A caratterizzarlo sono gli ingredienti quali tuma o ricotta fresca, cipolle bianche stufate e, in alcune varianti, sarde salate o acciughe, che conferiscono al piatto un gusto deciso e avvolgente. In superficie, al posto del pomodoro, compare la mollica tostata.

Vinacria Ortigia Wine Fest a Siracusa – 23/24 novembre

Vinacria nasce con l’intento di ridefinire il linguaggio del vino e si afferma come il primo salone professionale interamente dedicato all’enologia siciliana, con uno sguardo aperto al panorama internazionale. All’interno dell’evento, che avrà luogo nell’Antico Mercato di Ortigia, trovano spazio cantine dell’isola, produttori di oli, distillati e spirits, insieme a distributori nazionali e internazionali che propongono vini provenienti da ogni parte del mondo.