Salemi, collaborazione Comune-cittadini per gestire le aree a verde

L'Amministrazione Venuti punta sulla sinergia pubblico-privato

SALEMI – Valorizzare al meglio alcune aree di verde pubblico collaborando con imprese, associazioni e singoli cittadini. Questo l’obiettivo di un avviso pubblicato dal Comune di Salemi, che invita la cittadinanza a presentare delle proposte per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa di beni comuni urbani. Si tratta principalmente di aree occupate da verde pubblico, riunite in 19 lotti, che l’Amministrazione guidata dal sindaco Domenico Venuti ha intenzione di valorizzare: queste, nel rispetto di un ‘Regolamento per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani’, potranno contribuire alla promozione di attività produttive e commerciali del territorio.

“Sinergia pubblico-privato”

“Siamo convinti che solo dalla sinergia tra la parte pubblica e quella privata possa partire uno sviluppo organizzato e strutturato del territorio – affermano Venuti e l’assessore alle Attività produttive e agricoltura, Antonino La Grassa -. Da un lato si migliorerà la fruibilità collettiva di queste aree, con benefici per il territorio e la cittadinanza, dall’altro daremo alle aziende la possibilità di promuovere il proprio marchio. Un accordo nel quale tutti gli attori in campo ottengono un risultato”.

L’avviso

La collaborazione tra amministrazione comunale e cittadini, prevede diversi livelli di intensità: la cura occasionale, la cura costante e continuativa, la gestione condivisa e la rigenerazione. Gli interventi possono riguardare: la cura e la rigenerazione di spazi ed edifici pubblici; la promozione dell’innovazione sociale e dei servizi collaborativi; la promozione della creatività urbana; la gestione condivisa; la rigenerazione.

Un incontro per illustrare l’avviso

Le proposte dovranno pervenire al Comune di Salemi entro le 12 del 30 novembre e saranno valutate dall’amministrazione comunale sulla base di quattro parametri già prestabiliti con l’avviso: valutazione della proposta di collaborazione; esperienza pregressa nel settore di intervento; impatto sociale delle attività da svolgere; attività aggiuntive. Per far conoscere le possibilità offerte dall’avviso, l’Amministrazione Venuti ha organizzato un incontro divulgativo al castello normanno-svevo: l’appuntamento è stato fissato per martedì 14 novembre, alle 19. L’avviso, con la domanda da compilare e le relative planimetrie, sono pubblicati sul sito del Comune di Salemi.

