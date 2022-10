‘Salemi Divino’, protagonisti i prodotti del territorio

Sabato in piazza Alicia

SALEMI (TRAPANI) – ‘Salemi Divino’ è il titolo della manifestazione enogastronomica che si terrà sabato 8 ottobre a Salemi (Trapani), dalle 16 alle 22, in piazza Alicia. All’iniziativa – sostenuta dal Comune di Salemi, attraverso l’assessorato allo Sviluppo economico diretto da Leonardo Bascone – parteciperanno diversi produttori locali.

L’iniziativa, alla quale collabora la Pro Loco di Salemi, prevede anche la collaborazione dell’Istituto alberghiero di Castelvetrano, pertinente per territorio, che darà la possibilità di assaggiare il ‘Piatto del Borgo’ e la ‘Cassata da Record’. Per accedere alle diverse degustazioni della serata è previsto un ticket di 15 euro, che darà anche la possibilità di visitare il polo museale di Salemi, aperto per l’occasione fino alle 22. La serata sarà allietata dal gruppo dei Giardinieri, tipica maschera salemitana, e dalla musica del gruppo ‘Sicilia Bedda’.