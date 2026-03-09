Dal 15 al 22 marzo nella cittadina trapanese

SALEMI (TRAPANI) – Tornano a Salemi le tradizionali Cene e gli altari di San Giuseppe, insieme a mostre, musica e numerosi eventi culturali. Dal 15 al 22 marzo la cittadina trapanese ospiterà la ‘Festa di San Giuseppe – Contemporanea Tradizione’, otto giorni dedicati alla devozione popolare, alla cultura e alla valorizzazione del centro storico di uno dei Borghi più belli d’Italia.

L’evento organizzato dal Comune

Protagonisti saranno i tradizionali altari di pane e le Cene di San Giuseppe, insieme con mostre, musica e tanti appuntamenti che animeranno il centro storico. Il programma è stato elaborato dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Scalisi, tramite l’assessorato al Turismo, diretto da Pietro Crimi, con il contributo della Pro Loco, dell’Istituto comprensivo ‘Giuseppe Garibaldi – Giovanni Paolo II’, delle associazioni locali e dei cittadini.

Scalisi e Crimi: “Salemi è pronta ad accogliere”

“Manteniamo fede alle aspettative con un programma legato alla tradizione ma arricchito da iniziative culturali e dalla possibilità di visitare alcune tra le chiese più belle del nostro centro storico – dicono Scalisi e Crimi -. Salemi e la Festa di San Giuseppe intendono accogliere al meglio turisti e visitatori che desiderano vivere l’atmosfera di un evento che, con i suoi colori e i suoi profumi, segna il passaggio alla primavera. Un appuntamento che negli anni è diventato tra i più attesi in Sicilia tra quelli legati alla tradizione”.

Le Cene di San Giuseppe, il programma

Le Cene di San Giuseppe saranno visitabili per tutta la durata della festa, dalle 9 alle 20. Il programma prevede anche il tradizionale ‘Invito ai Santi’, che si svolgerà nelle tre Cene organizzate dal Comune in diverse location della città.

Il primo appuntamento è in programma domenica 15 marzo presso la Chiesa di San Bartolomeo, con la Cena realizzata in collaborazione con l’associazione Nuova Sicilia Bedda. Si proseguirà mercoledì 19 marzo con la Cena allestita presso le scuole medie, via San Leonardo 27, organizzata assieme all’Istituto. L’ultimo appuntamento si terrà domenica 22 marzo, all’interno della Chiesa di San Giovanni, con la Cena realizzata in collaborazione con l’Associazione Giovani di Salemi.

Una Cena di San Giuseppe a Salemi

Anche quest’anno torna il percorso enogastronomico della tradizione ‘101 Pietanze – I sapori nel Borgo’, che si svolgerà in due appuntamenti nell’atrio del Collegio dei Gesuiti, nelle giornate di domenica 15 e domenica 22 marzo, a partire dalle 13 e fino alle 22. Il primo appuntamento, domenica 15 marzo, sarà accompagnato dalla musica dal vivo di Angelo Daddelli & i Picciotti, in programma alle 13, organizzata in collaborazione con l’associazione Peppino Impastato, e dallo spettacolo comico ‘4 cianchi in padella’, di Stefano Piazza, previsto alle 19:30.

Il secondo appuntamento, domenica 22 marzo, sempre dalle 13 alle 22, sarà animato dalla musica dal vivo dei Katadeo. L’iniziativa è curata dall’assessorato alle Attività produttive, diretto da Salvatore Caruccio, in collaborazione con le attività produttive locali e rappresenta uno dei momenti più attesi della manifestazione, dedicato alla valorizzazione dei sapori e delle tradizioni gastronomiche.

La Festa di San Giuseppe sarà anche l’occasione per visitare le chiese di Sant’Agostino e San Clemente, oltre alla Chiesa Madre: dalle 10 alle 13 e dalle 15:30 alle 18:30. L’iniziativa è denominata ‘Chiese a porte aperte’ ed è realizzata in collaborazione con la parrocchia Chiesa Madre San Nicola di Bari.

San Giuseppe 2026, la cultura

Tra gli appuntamenti culturali spicca la mostra ‘GIFT – A GESTURE OF RETURN / IL DONO’ di Gandolfo Gabriele David, che sarà inaugurata domenica 15 marzo nella Chiesa del Rosario. Si tratta di un’installazione artistica multimediale che l’artista siciliano ha presentato all’Expo 2025 di Osaka, all’interno del padiglione della Regione Siciliana. La mostra è curata da Giuseppe Maiorana, Museo archeologico regionale ‘Antonio Salinas’, Ecomuseo del Grano e del Pane e Comune di Salemi.

Mountain bike protagonista con il Raduno dei Pani

Sport protagonista domenica 15 marzo: a partire dalle 8, il ‘Raduno dei Pani’, a cura dell’Asd MTB Salemi, giunto quest’anno alla sua ottava edizione. Nell’ambito delle iniziative collaterali alla Festa di San Giuseppe sono previsti diversi appuntamenti dedicati alla tradizione e alla valorizzazione del territorio. Domenica 22 marzo, alle 9, piazza Alicia ospiterà il tradizionale raduno di auto d’epoca.

I Mercatini di primavera

Per tutta la durata della festa, inoltre, il Chiostro di Sant’Agostino accoglierà i Mercatini di primavera organizzati dalla Pro Loco. La Pro Loco curerà anche i laboratori dedicati alla realizzazione del pane votivo, presso la propria sede in piazza Libertà.

Tra gli appuntamenti in programma anche ‘Primi piatti della tradizione a confronto’, organizzato in collaborazione con Unpli Trapani e l’Ipseoa ‘V. Titone’, in programma sabato 21 marzo, alle 12, nel Chiostro di Sant’Agostino.

Archeotrekking

Archeotrekking proporrà invece ‘San Giuseppe, l’arte dei pani’, alla scoperta del centro storico di Salemi. Il primo appuntamento sabato 21 marzo, alle 16 e il secondo domenica 22 marzo, allo stesso orario. A fare da cornice la musica, con gli spettacoli itineranti del Gruppo folkloristico Nuova Sicilia Bedda, della banda musicale Vincenzo Bellini, della Sud Street Band e di Global Music. La Festa di San Giuseppe sarà anche dedicata ai più piccoli grazie all’associazione Liber…i che martedì 17 marzo, alle 16, organizzerà la merenda letteraria per bambini, presso la biblioteca comunale ‘Simone Corleo’.

‘Salemi e il suo territorio’, la nuova edizione

Spazio anche alla cultura e alla promozione editoriale, con diverse presentazioni di libri in programma durante i giorni della festa. Tra queste, la presentazione del testo ‘Tra centro e margine – un progetto per Salemi ed il suo territorio’, di Roberto Dini, Silvia Lanteri, Valerio Della Scala e la presentazione della nuova edizione di ‘Salemi e il suo territorio’ di Francesco Venezia e Mimmo Jodice, entrambi editi da Electa, in programma domenica 15 marzo nel salone del Castello Normanno-Svevo. L’incontro rappresenterà un’importante occasione di approfondimento e valorizzazione della storia, del paesaggio e dell’identità culturale del territorio.

Salemi, i bus navetta per il centro storico

Anche per questa edizione sarà attivo un servizio di bus navetta che collegherà piazza Vittime di Nassiriya e piazza Libertà, nelle due domeniche che apriranno e concluderanno la Festa di San Giuseppe, ovvero il 15 e il 22 marzo, per facilitare gli spostamenti e la partecipazione dei visitatori agli eventi in programma.

Il programma completo della Festa di San Giuseppe 2026

