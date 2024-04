Salemi, Vito Scalisi è il candidato sindaco per il dopo-Venuti

L'annuncio delle forze di maggioranza

SALEMI (TRAPANI) – Le forze politiche che sostengono l’attuale amministrazione comunale di Salemi hanno individuato un nominativo da sottoporre al voto degli elettori per le Amministrative di giugno: si tratta di Vito Scalisi, 57enne, che nella vita svolge la professione di architetto e che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di assessore comunale con diverse deleghe come Culture e partecipazione, Sport e turismo, Spettacolo e Centro storico.

Confronto “anche oltre” l’attuale maggioranza

Le forze politiche che sostengono Scalisi, inoltre, hanno aperto l’alleanza ad altre realtà e sensibilità “compatibili” con i valori e il progetto di partenza. La candidatura di Scalisi, condivisa da tutti i componenti dell’attuale maggioranza consiliare al Comune di Salemi, è emersa al termine di un confronto avviato alcuni giorni fa. Un confronto che si è poi spostato oltre il perimetro dell’attuale maggioranza, con altre realtà che hanno sposato la candidatura di Scalisi.

“Nel solco dell’Amministrazione Venuti”

“Il dialogo è partito dal giudizio positivo rispetto agli ultimi dieci anni di Amministrazione a guida Domenico Venuti – affermano i componenti della maggioranza -. Da questa valutazione è nata la conferma delle ragioni dello stare insieme e, a seguire, è partito il confronto per individuare una figura da sottoporre al giudizio degli elettori e che possa rappresentare la continuità rispetto all’esperienza degli ultimi dieci anni caratterizzata da buona amministrazione, tenuta dei conti pubblici, ampliamento dei servizi ai cittadini e sviluppo per la città di Salemi”.

Scalisi: “Avanti per il bene di Salemi”

“Ringrazio le forze politiche che mi hanno scelto come loro rappresentante in questa competizione elettorale – dice Scalisi -. Abbiamo sviluppato un confronto sano e costruttivo che sarà la base del lavoro dei prossimi cinque anni. Tanto è stato fatto in questi anni, abbiamo il dovere di consolidare il patrimonio di risultati raggiunti da questa squadra fatta di persone valide. Guardiamo avanti con un solo obiettivo: Salemi e il benessere dei suoi cittadini”.