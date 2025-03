Salernitana-Palermo, Di Francesco ko e Dionisi pesca in Primavera: i convocati

Torna Di Mariano in lista. Parte con la prima squadra il difensore Nicolosi

Il sito ufficiale del Palermo ha reso noto i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Salernitana in programma domenica 30 marzo alle 17.15. Il tecnico dei rosanero Alessio Dionisi perde Di Francesco per infortunio e sceglie un difensore della Primavera. Ancora assenti Gomis e Nikolaou, ai quali si aggiunge Verre per squalifica.

Nello specifico, è stato convocato Ettore Karol Nicolosi che indosserà la maglia numero 15. Federico Di Francesco, invece, in seguito a un risentimento muscolare accusato in allenamento, è stato sottoposto a indagini strumentali che hanno evidenziato una lesione al soleo della gamba destra. Il calciatore ha già iniziato il percorso riabilitativo. Recuperato, infine, Di Mariano che torna tra i convocati.

Salernitana-Palermo: i convocati di Dionisi

Questi i calciatori rosanero convocati per la partita contro la Salernitana in programma domani.

1 Desplanches

3 Lund

4 Baniya

6 Gomes

7 Di Mariano

8 Segre

9 Brunori

10 Ranocchia

11 Insigne

12 Audero

14 Vasic

19 Pohjanpalo

20 Henry

21 Le Douaron

23 Diakité

24 Magnani

25 Buttaro

27 Pierozzi

28 Blin

32 Ceccaroni

46 Sirigu