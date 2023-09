Salerno, incidente a bordo di una nave: muore ufficiale messinese

Identificata la vittima: lavorava per la Caronte & Tourist. Un ferito grave

SALERNO – Un morto e un ferito grave è il bilancio di un incidente avvenuto a bordo di una nave della compagnia Caronte & Tourist, nel porto di Salerno. I due sarebbero stati investiti da un camion che si trovava sulla stessa nave. La vittima è stata identificata. Si tratta dell’ufficiale messinese Antonio Donato, di 29 anni, che lavorava per la Caronte & Tourist. L’altro ufficiale coinvolto è ricoverato nell’ospedale di Salerno.

La dinamica dell’incidente

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Sul posto il pm incaricato di seguire le indagini. Secondo quanto si apprende da fonti sanitarie, l’ufficiale ferito ha riportato gravi lesioni alla gamba sinistra per le quali è stato suturato ed una frattura al femore della gamba destra. Le sue condizioni sono monitorate costantemente dai medici del nosocomio salernitano.

Arpino (Cgil Salerno): “Innalzare i livelli di sicurezza”

“Non si può affiancare la parola morte a quella del lavoro. Bisogna innalzare i livelli di sicurezza sul lavoro. Intanto esprimiamo vicinanza alla famiglia della vittima e del ferito”, dice il sindacalista.

Le indagini

Dalle prime informazioni, l’incidente è avvenuto all’interno del garage di una nave attraccata nel porto di Salerno, al molo 26. La nave si chiama Cartour Delta, ed è una nave ro-ro (che trasporta rotabili) della compagnia Caronte & Tourist. La Capitaneria di Porto riferisce che l’incidente è stato causato da un malfunzionamento della ralla (il pezzo di acciaio che collega il rimorchio al conduttore) con la parte mobile che ha causato lo sganciamento del rimorchio e l’incidente.

Sul luogo della tragedia i funzionari dell’Autorità di sistema portuale del Tirreno Centrale tra cui il presidente, Andrea Annunziata, e il responsabile della Security, Ugo Vestri.

Caronte & Tourist: “L’incidente è avvenuto a terra”

La compagnia precisa la sua versione sulla dinamica: “Due uomini, un primo ufficiale e un secondo ufficiale in servizio sulla nave Cartour Delta, nel primo pomeriggio, sono stati travolti mentre erano a terra da un trattore ralla della impresa portuale che – secondo le prime ricostruzioni – durante le operazioni commerciali manovrava in retromarcia su una banchina del porto di Salerno. Per il secondo ufficiale si sono purtroppo rivelati inutili i soccorsi mentre il primo ufficiale è stato trasportato all’ospedale Ruggi di Salerno gravemente ferito”.

Caronte & Tourist ha espresso in una nota “enorme dolore” e “costernazione” per una “tragedia immane” che ha già causato la perdita di una giovane vita, di un ufficiale “da tutti ben voluto e apprezzato”.

Uil Messina: “Fermiamo questa ignobile mattanza”

“Un giovane messinese “secondo ufficiale “ di 27 anni è l’ennesima vittima innocente di questa mattanza senza fine ed un altro marittimo risulta ferito gravemente in un comparto che nel messinese già annovera diverse recenti tragedie in mare e incidenti mortali sul lavoro”, dichiarano Ivan Tripodi, segretario generale Uil Messina, Michele Barresi, segretario generale Uil Trasporti Messina e Nunzio Tarlato, Responsabile Comparto Marittimi Uil Trasporti.

“Mentre si cerca di fa luce sulle dinamiche di quest’ennesima tragedia di certo risulta come il settore marittimo sia tra i comparti più a rischio per tipologia di attività richieste – concludono Tripodi, Barresi e Tarlato – e per tale motivo la Uil e la Uiltrasporti, già attivi nella campagna nazionale Zero Morti sul Lavoro, chiedono norme e controlli sempre più stringenti poiché è assurdo ed inaccettabile uscire di casa per andare a lavorare e non rientrare più. Questa ignobile mattanza deve essere fermata. In questo tristissimo momento siamo profondamente solidali e vicini al dolore della famiglia del marittimo colpita da questo immane lutto e auspichiamo in migliori notizie per il lavoratore rimasto ferito”.