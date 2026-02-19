Salmo annuncia nuovi appuntamenti: sarà in Sicilia il 9 e 11 agosto

Si esibirà a Catania e Palermo

PALERMO – Prende sempre più forma l’estate live di Salmo: si arricchisce oggi il calendario degli appuntamenti – prodotti da Vivo Concerti- che tra giugno e agosto lo vedranno protagonista sui palchi dei principali festival italiani, portando dal vivo tutta la potenza e l’impatto del suo repertorio.

Salmo sarà: il 26 giugno a Perugia per L’Umbria Che Spacca; il 5 luglio a Ferrara per il Ferrara Summer Festival; il 16 luglio a Legnano (MI) al Rugby Sound Festival; il 31 luglio a Bari al Sottosopra Fest; il 2 agosto a Pordenone al Parco San Valentino; il 7 agosto a Roccella Ionica (RC) per il Roccella Summer Festival; il 9 agosto a Catania e l’11 agosto a Palermo nell’ambito del Wave Summer Music, per concludere il 28 agosto a Montesilvano (PE) al Marea Festival.

Un itinerario che conferma la centralità della dimensione live e la forte connessione con il pubblico lungo tutta la penisola. Le location scelte per le due date siciliane, promosse da Giuseppe Rapisarda Management, sono la Villa Bellini di Catania e il Velodromo di Palermo.

I biglietti saranno in prevendita solo su Ticketone.it per i primi cinque giorni a partire dalle ore 14:00 di venerdì 20 febbraio, e disponibili presso gli altri rivenditori online e nei punti vendita autorizzati a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 25 febbraio. L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei comunicati ufficiali.

L’annuncio dei nuovi appuntamenti arriva all’indomani dell’uscita del nuovo singolo e video “Crackers”: il brano è il secondo dei tre inediti che saranno contenuti in “Hellvisback 10 Years Later” il nuovo progetto di Salmo – fuori il 3 aprile per Sony Music Italy- che è ad un tempo celebrazione del suo disco culto del 2016 e nuovo grande snodo del suo percorso artistico.

Manifesto di autonomia artistica, “Crackers” è una dichiarazione d’identità che gioca sul contrasto tra immagine e autenticità nel mondo del rap contemporaneo, dove Salmo scende in campo colpendo pose, gerarchie e miti del successo con la sua scrittura e con la forza delle sue immagini. Il video che accompagna il brano, diretto da Bogdan ‘Chilldays’ Plakov e con la fotografia di Edoardo Bolli, è un’opera visivamente essenziale e compatta: costruita su un impianto in bianco e nero puro, elimina ogni distrazione cromatica per concentrare lo sguardo sull’attitudine magnetica di Salmo, inseparabile dalla sua nuova maschera. La grana marcata e la fotografia cruda restituiscono un’estetica quasi analogica che amplifica la tensione del brano e ne rafforza l’impronta underground: un impianto visivo di forte coerenza stilistica, dove performance e immagine si fondono in un’estetica diretta e senza compromessi.

La release di “Hellvisback 10 Years Later” è sempre più vicina e, per accendere ancora di più l’entusiasmo dei fan, è possibile preordinarlo anche nei formati CD (black leather box) e Musicassetta Rossa: https://sme.lnk.to/salmo_hellvisback.