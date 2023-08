Salta il concerto di Irene Grandi a Zafferana Etnea

Per "sopraggiunti ed inderogabili motivi di carattere logistico-organizzativo". Come ottenere il rimborso dei biglietti

ZAFFERANA ETNEA (CATANIA) – Era previsto per lunedì prossimo 7 agosto: ma il concerto di Irene Grandi “Io in blues” da tenersi all’interno delll’anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea, nell’ambito di Etna in scena, per sopraggiunti ed inderogabili motivi di carattere logistico-organizzativo, è stato rinviato a data da destinarsi.

Il rimborso dei biglietti

A comunicarlo sono gli stessi organizzatori che specificano che “è possibile ottenere il rimborso dei biglietti acquistati producendo richiesta via mail a info@eventiolimpo.it entro il prossimo 16 agosto”.