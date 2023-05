Salute e benessere passa dalla prevenzione

2' DI LETTURA

Ci avviciniamo all’estate e, proprio nel mese di maggio, uomini e donne si preparano a affrontare al meglio i mesi estivi preparando sia la pelle che il corpo con dei trattamenti specifici. È fondamentale prepararsi a ricevere il primo sole, cercando di limitare al minimo i suoi danni e recuperando la forma fisica, stressata dall’anno lavorativo con delle pratiche legate a una buona idratazione e attività fisica.

Il dottore Claudio Distefano, titolare della farmacia San Giorgio, a piazza Cavour, a Catania, ci spiega che in questo periodo dell’anno è fondamentale rigenerare il nostro organismo e avere maggiore cura della nostra epidermide.

“A maggio iniziano i trattamenti per chi soffre di insufficienza venosa perché con il caldo questa problematica tende a accentuarsi, presso la Farmacia San Giorgio si può effettuare un test per verificare l’esistenza di questa patologia e nel caso affermativo iniziare un percorso con un medico specializzato. Inoltre, proprio con l’approssimarsi dell’estate bisogna prendersi cura del proprio corpo maggiormente, iniziando con una buona idratazione non solo del corpo, ma anche della cute.

È auspicabile un mese prima dell’esposizione al sole cominciare a assumere degli integratori a base di betacarotene, vitamina C e E per sviluppare una giusta abbronzatura. Il primo è un elemento prezioso per la sintesi della melanina, inoltre, rafforza le difese cutanee; continuando ad assumerlo anche durante la vacanza e almeno quindici- venti giorni dopo.

Sin da subito è necessario utilizzare creme solari secondo il proprio fototipo perché con la maggiore esposizione al sole e ai raggi ultravioletti se non si è ben schermati vi è la possibilità che si sviluppino tumori della pelle come il melanoma o, può produrre danni: dalla scottatura classica al colpo di sole.

La prevenzione è fondamentale per la propria salute e benessere, ma è necessaria anche una giusta informazione. Infatti, abbiamo attivato un’attività di consulenza anche attraverso le pagine Facebook e Instagram. Una diretta, una volta a settimana, dove una nostra farmacista tratta i temi centrali che riguardano sia l’aspetto sanitario che quello riguardante lo stile di vita, spaziando dall’attività fisica all’igiene della cute dei capelli, ai trattamenti anticellulite e molto altro.

Chi si collegherà alla pagina Farmacia San Giorgio Piazza Cavour potrà interagire con noi in tempo reale, o quasi, ponendoci tutti i quesiti e ricevendo le risposte. Oppure, può venirci a trovare nella nostra farmacia, dove troverà il personale qualificato che fugherà qualsiasi dubbio”.