Saluti romani ad Acca Larentia, scattano le prime 5 denunce

La Russa chiede chiarezza sul saluto romano, per la Cassazione non sempre è reato

ROMA – Continua la polemica sulla manifestazione per l’eccidio di Acca Larentia, su cui è stata trasmessa ai pm l’informativa e ci sono i primi cinque denunciati. Quanto accaduto “suscita indignazione”, ma “vietare è controproducente”, dice Piantedosi. Sulla vicenda La Russa chiede “chiarezza” sul saluto romano, perché per la Cassazione non sempre è reato.

Dall’Ue risponde Weber: “In Europa non c’è posto per il saluto fascista”. La vicenda irrompe nella campagna per le europee, mentre a Roma prosegue il caos candidature, con il muro contro muro Lega-Fdi sulle Regionali.