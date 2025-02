Salvini “Chi ride di Trump presto dovrà chiedergli scusa”

ROMA (ITALPRESS) – “Al di là di quello che alcuni media raccontano di Trump, dipingendolo da anni come un tipo strano,

se” le sue parole “servono a riavvicinare la pace ben vengano. La soluzione con due popoli che convivranno pacificamente è chiaro che è l’unica che garantirà equilibrio, ma il presupposto è sradicare il terrorismo islamico da quella terra perchè le prime vittime sono proprio i bambini palestinesi e le loro madri, tenuti in ostaggio dal terrorismo. Quindi l’idea di liberare Gaza dall’estremismo islamico e restituirla a chi ci vuole vivere pacificamente se ci riuscirà è da Nobel per la pace”.

Così il vicepremier e ministro Matteo Salvini, ospite a “Non stop news” su Rtl 102,5, in merito a quanto detto dal presidente Usa su Gaza. “Così come se riuscirà a porre fine alla guerra fra Russia e Ucraina, e penso che sarà così, sarà una grande boccata di ossigeno dal punto di vista umanitario ma anche commerciale anche per l’Italia. Quindi quelli che ridono di Trump e lo deridono penso che fra qualche mese dovranno chiedere scusa a qualcuno”, ha aggiunto. Secondo Salvini, inoltre, “Musk può essere utile all’Italia perchè con i suoi satelliti di Starlink può connettere il Paese. Oggi fare un viaggio, anche sull’Alta velocità, con una telefonata, un’operazione di lavoro connessi alla rete sostanzialmente è impossibile. Quindi avere un operatore economico, che ha migliaia di satelliti, che possa aiutare gli italiani a lavorare e a comunicare meglio è utile. Dire, da parte della sinistra, non voglio parlare con Musk perchè mi sta antipatico e sta con Trump, significa negare a milioni di italiani la possibilità di connettersi e comunicare”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-