Salvini e Lombardo a Palermo: all’Ars nascerà l’intergruppo Lega-Mpa

Sarà presentato il nuovo accordo tra i due partiti

1' DI LETTURA

PALERMO – Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e segretario federale della Lega, Matteo Salvini, e il fondatore del Mpa, l’ex presidente della Regione Siciliana, Raffaele Lombardo, saranno domani a Palermo per presentare il nuovo accordo trai due partiti. Lo rende noto Annalisa Tardino, europarlamentare e commissario della Lega in Sicilia.

Il patto federativo

L’incontro per il patto federativo politico programmatico tra Lega Salvini Premiere e il Movimento per l’autonomia si terrà, alle 15, all’Hotel delle Palme. Vi parteciperanno gli assessori regionali e a tutta la deputazione dei due partiti perché, spiega Tardino, “sarà anche l’occasione per presentare obiettivi e sinergie del nascente intergruppo ‘Lega Salvini Premier-Movimento per l’autonomia’ all’Assemblea regionale Siciliana” con 10 deputati regionali. L’incontro sarà preceduto da un punto stampa del vicepremier Matteo Salvini e del presidente del Mpa, Raffaele Lombardo.

“Su obiettivi e priorità della Sicilia, gli Autonomisti e la Lega sono sempre stati in sintonia, ed è quindi consequenziale affiancarsi rinnovando e rilanciando un accordo che ruota innanzitutto intorno al Ponte sullo Stretto, la strategia infrastrutturale e dei trasporti in Sicilia e l’autonomia differenziata”, dice l’assessore autonomista Roberto Di Mauro. “Si tratta di una proposta politica, rivolta anche ai moderati e ai civici, da presentare alle prossime elezioni Europee e nelle competizioni elettorali locali. Auspichiamo pertanto un’azione politica e amministrativa fondata su sinergia e condivisione ad ogni livello istituzionale e territoriale, col solo fine del progresso economico, infrastrutturale e sociale della Sicilia e del benessere dei siciliani”, conclude Di Mauro.