Salvini: “Il 2023 sarà l’anno dei cantieri”

Il Cipess ha sbloccato 4,55 miliardi per le opere da Nord a Sud

Il 2023 sarà l’anno dei cantieri, da una parte per gli effetti dei fondi sbloccati dal Cipess (4,55 miliardi per opere da Nord a Sud), dall’altra per l’attesa entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti finalizzato a tagliare burocrazia e velocizzare i lavori. E’ questa l’ambizione del vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini spiega una nota del Mit che elenca tutti gli appalti per una serie di opere Anas in tutta Italia (attese e richieste dai territori) e che sono state completamente finanziate che pariranno da gennaio.

Eccole in dettaglio: Basilicata- Strada: Intervento: S.s. 95 “Tito-Brienza” – Costruzione dello svincolo per l’abitato di Tito in località Nuvolese,importo: 15.370.000 euro; intervento: adeguamento dello svincolo per Satriano, Importo: 25.000.000 Euro; Strada: Murgia – Pollino, intervento: riqualificazione in sede dell’itinerario Matera – Ferrandina – 1° stralcio, importo: 22.000.000 Euro. Calabria- intervento: S.S. N. 182 Trasversale delle Serre _ Tronco 5° – Lotto 3°bis – Bretella per Petrizzi – riappalto a seguito rescissione contrattuale, importo: 29.768.772 Euro;strada: collegamenti A2 – viabilità complementare intervento: collegamento tra lo svincolo di Rosarno e il porto di Gioia Tauro, Importo: 25.898.400 Euro; intervento: autostrada A2 “Mediterranea” – viabilità complementare,Porto di Gioia Tauro – Lavori di potenziamento funzionale raccordo stradale sud alla rete TEN-T. Collegamento Porto di Gioia Tauro gate sud – A2 (I lotto: dal Gate sud allo svincolo con la SS18 compreso), importo: 66.764.469 euro; intervento: lavori di ammodernamento ed adeguamento dell’autostrada SA-RC al tipo 1/A norme CNR/80 – Tronco 3° tratto 2° lotto 3° stralcio C – dal km 382+475 al km 383+000 (svincolo Rosarno). Innalzamento livello di servizio, importo: 25.708.376 euro; intervento: interventi di stabilizzazione e drenaggio dell’area in frana in prossimità del Km 126+000, località Noce di Lagonegro (PZ),importo: 31.735.979 Euro.

Emilia-Romagna- lavori di ammodernamento nel tratto compreso tra l’innesto con la SS 495 e Ponte Bastia, dal km 101+330 al km 120+238 -1° Stralcio: dallo svincolo di Argenta al km 120+238, Importo: 172.656.000 Euro; intervento: S.S 64 “Porrettana” – Nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno stralcio sud, importo: 76.300.000 Euro. Friuli – Venezia Giulia-intervento: realizzazione del nuovo collegamento con il valico confinario con la Slovenia in localita’ Fernetti e messa in sicurezza della viabilita’ a servizio dell’autoporto, Importo: 16.500.00 Euro. Lazio- Strada: ss.n.4 via Salaria, adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000, importo: 305.147.927 euro. Liguria – Variante alla S.S. 45 di “Val Trebbia”. Comuni di Torriglia e Montebruno dal Km 31+500 (Costafontana) al Km 35+600 (Montebruno) 2° stralcio funzionale, importo: 61.117.540 euro Lombardia – strada: ss.n.42 intervento: variante est di Edolo, importo: 136.108.296 Euro Marche- E78, Tratto Selci Lama (E45) – S. Stefano di Gaifa Adeguamento a 2 corsie: della Galleria della Guinza (Lotto 2°) e del Tratto Guinza – Mercatello Ovest (Lotto 3°) importo: 150.000.000 euro; intervento: Allaccio SS77 – SS 16 a Civitanova Marche con realizzazione della rotatoria e del sottopasso ferroviario (AN251), importo: 24.416.000 euro, intervento: Intervalliva di Macerata Villacosta-Sforza Costa e allaccio funzionale alla città di Macerata – tratto MatteiLa Pieve – (AN252), Importo: 83.385.00 Euro. Molise – Strada: ss.n.647 fondo valle del Biferno intervento: adeguamento barriere, consolidamento e impermeabilizzazione impalcati, realizzazione sistema raccolta liquidi sul viadotto Molise I in corrispondenza dell’invaso del Liscione – 2° stralcio, importo: 30.015.289 euro. Puglia -Lavori di realizzazione della viabilità da Manfredonia (km 172+000) – Aeroporto militare di Amendola (km 186+000) ; I° Stralcio – Manfredonia – Aeroporto militare di Amendola, Importo: 177.925.183 Euro. Sardegna Strada – ss.n.131 Carlo Felice, intervento: tratto tra il km 23+885 e il km 32+412. Nuraminis – Sovrapasso sulla SS 131 per la strada comunale di Muracesus, importo: 9.100.000 euro; strada: ss.n.126 sud occidentale sarda, intervento: messa in sicurezza degli incroci a rado mediante la realizzazione di rotatorie poste ai km 26+500, 28+500 e 33+500 e opere accessorie, Importo: 4.173.600 Euro; adeguamento e messa in sicurezza della S.S.131 Risoluzione dei nodi critici – 2° stralcio dal km 108+300 al km 158+000 – Lotto di completamento, Importo: 143.783.856 Euro. Toscana- ss.n.1 via Aurelia, Intervento: Variante in comune di Massa 1° lotto (Canalmagro – Stazione) Importo: 43.164.000 Euro; ss.n.12 dell’Abetone e del Brennero; sistema Tangenziale di Lucca – Viabilita Est di Lucca comprendente i collegamenti tra Ponte a Moriano ed i caselli dell’autostrada A11 del Frizzone e di Lucca Est. 1° stralcio funzionale, Importo: 172.656.000 Euro;️ s.g.c. Grosseto – Fano (e78) intervento: sovrappasso ferroviario in località Pian delle Cortine e nuova uscita dalla strada a quattro corsie alla progressiva km 10+430 lato Bettolle. completamento (riappalto fi129),Importo: 8.801.052 Euro. Umbria- strada delle tre valli umbre, Intervento: Spoleto – Acquasparta: 1° Stralcio Madonna di Baiano – Fiorenzuola, Importo: 109.670.000 Euro; ss77, Semisvincolo Val Menotre/Scopoli, Importo: 17.300.000 Euro. Valle D’Aosta -Strada: ss.n.26 della valle di Aosta, intervento: miglioramento delle condizioni di sicurezza degli incroci con la viabilità regionale mediante la realizzazione di rotatorie lungo la ss 26 importo: 5.242.709 Euro. Veneto – intervento: variante di Longarone importo: 395.928.984 euro.