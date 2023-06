Salvini: “Il record di Btp valore prova che Mes non serve”

Al via l'esame della proposta di legge di Fdi per vietare le moschee in capannoni e garage, è scontro

ECONOMIA 1' DI LETTURA Condividi

1' DI LETTURA Dopo Meloni, anche Salvini ospite da Vespa attacca il Mes: “Il record del Btp Valore è indice di fiducia del Paese da parte degli italiani”, mentre il Mes è uno strumento “non utile”, dice il leader della lega, che annuncia la partenza dei lavori per il Ponte sullo Stretto nella “primavera 2024”. La premier domani sarà di nuovo in Tunisia, insieme a von der Leyen, in cerca del via libera ai rimpatri. Al via l’esame della proposta di legge di Fdi per vietare le moschee in capannoni e garage, è scontro.

Pubblicato il Condividi

Articoli Correlati IL CASO Condividi CATANIA Condividi L'ANNUNCIO Condividi INFRASTUTTURE Condividi VERSO IL VOTO Condividi L'INTERVENTO Condividi CATANIA Condividi L'AUTOSTRADA DEI DANNATI Condividi

Le nostre top news in tempo reale su Telegram: mafia, politica, inchieste giudiziarie e rivelazioni esclusive. Segui il nostro canale

UNISCITI

Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!

SEGUICI