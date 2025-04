Per Germenà la forza dell'Italia passa dal federalismo e dall'autonomia

FIRENZE – “Con la riconferma di Matteo Salvini a segretario nazionale, la Lega dimostra, ancora una volta, di essere un partito coeso, forte, con una chiara visione politica e capace di interpretare le sfide che attendono il Governo nel prossimo futuro”.

Lo ha detto l’assessore regionale all’Istruzione e formazione professionale, Mimmo Turano, a Firenze per partecipare ai lavori del congresso federale della Lega. “Siamo un partito – prosegue – che difende gli interessi dell’Italia, che in Sicilia si è radicato e lavora, con la sua classe dirigente, per rispondere ai bisogni della nostra Regione”.

Gli auguri di Turano a Salvini

“A Matteo Salvini rivolgo i miei migliori auguri di buon lavoro e lo ringrazio per la continua attenzione, insieme a una dedizione senza precedenti, alle esigenze della Sicilia”, conclude Turano.

Dal canto suo, il commissario della Lega in Sicilia Nino Germenà, sottolinea che la scelta di andare avanti “con Salvini e il centrodestra” mira a “rendere più forte l’Italia e migliore l’Europa. Il nostro impegno nella Lega coincide con il lavoro per rendere l’Italia più forte attraverso il federalismo e l’autonomia regionale”.

Germenà: “Puntiamo a rendere l’Italia più forte”

”Da siciliani ci crediamo prima di tutti ed abbiamo imboccato con il governo regionale la via del riscatto e dello sviluppo – prosegue Germenà -. In economia ora occorre fare un passo deciso per agganciare gli stipendi dei lavoratori al costo reale della vita. Spingeremo per questa riforma che ridà fiato alla crescita e fa giustizia sui redditi delle persone che ogni giorno lavorano con buona volontà”.

L’ex assessore regionale Luca Sammartino, intervenuto al congresso, ha sottolineato di credere “fortemente nel progetto della Lega e riteniamo che con Matteo Salvini il partito ha saputo dare risposte concrete ai territori”.

Sammartino: “La Sicilia recupera 30 anni di inefficienze”

“L’impegno della classe dirigente siciliana, dei nostri deputati, dei nostri rappresentanti nel governo Schifani e dei ministri, ha permesso di raggiungere tanti obiettivi, ed in particolare alla Sicilia ha permesso di recuperare inefficienze di trent’anni”, afferma Sammartino.

“È stato operato un risanamento dei conti e ed è stata accelerata la spesa dei fondi europei. Finalmente si fa sul serio su termovalorizzatori, alta velocità e Ponte dello stretto – sottolinea -. L’identità e l’autonomia, rivendicate dalla Lega, sono temi legati alla storia della Sicillia che oggi nel partito ha una classe dirigente pronta e matura per essere protagonista del cambiamento del Meridione, grazie al merito ed al sacrificio. Lavoriamo ogni giorno per una Sicilia con le carte in regola”.

