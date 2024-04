Salvini sul Ponte sullo Stretto: “Gli italiani attendono da un secolo”

Le parole del ministro

PALERMO – “Il ponte sullo stretto è uno dei temi su cui più mi hanno chiesto informazioni i colleghi al G7″. Lo afferma il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. “Mia hanno chiesto quando lo facciamo e quando lo inauguriamo e ho già invitato la commissaria Ue Valean nel 2032” all’inaugurazione (ndr). “Le piccole polemiche locali a livello globale sono solo rumore di fondo – ha detto – perché le grandi opere all’estero sono viste come qualcosa di assolutamente necessario”.

“Attesa di un secolo”

“I colleghi ministri incontrati in questi giorni – ha proseguito il ministro dei Trasporti Matteo Salvini – sono tutti assolutamente attratti da quella che sarà la più grande opera di ingegneria per un ponte a campata unica di 3,3 km, senza eguali al mondo, con partnership spagnoli danesi giapponesi e americani al lavoro già da quest’anno”. Secondo Salvini “è da un secolo che alcuni milioni di italiani attendono di essere collegati stabilmente al resto del loro paese, per questo vogliamo aprire i cantieri nel 2024”.

“Il Ponte non lo fanno i politici”

“C’è una componente giapponese, il know-how danese, con il ponte di Alesund e ci sono le migliori università italiane, coinvolte in comitato tecnico-scientifico”. “Il ponte – ha argomentato – non lo fanno i politici ma gli ingegneri, gli addetti, i manovali, è fatto per resistere nei secoli. Sarà un moltiplicatore di ricchezza e di lavoro come lo fu l’Autostrada del Sole”. “Rispetto chi la pensa in maniera diversa – ha concluso – e meno chi ne fa un battaglia politica, ma non è il ponte di Salvini. Sono nato a Milano, a Baggio, lo userò sicuramente, ma sarà un cambio di vita per migliaia di pendolari e da punto di vista della sostenibilità ambientale sarà una rivoluzione, basta pensare a tutti i tragetti che attraversano oggi lo Stretto”.