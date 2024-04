Sammartino in tribunale: le indagini e il giorno dell’interrogatorio

Il leghista davanti alla Gip Carla Aurora Valenti

CATANIA – Luca Sammartino in tribunale, sarà interrogato dalla Gip che ha emesso l’ordinanza dell’inchiesta Pandora, Carla Aurora Valenti. L’ex vicepresidente della Regione dovrebbe decidere di rispondere alle domande.

Sammartino e le indagini

Due capi d’accusa per corruzione, Sammartino ha sottolineato di non essere “coinvolto in ipotesi di reato di mafia né di voto di scambio; sono sereno e certo che emergerà la mia totale estraneità ai fatti, risalenti a 5 anni fa, che con stupore leggo mi vengono contestati”.

Su queste basi, il legale Carmelo Peluso ha anticipato che “Luca Sammartino risponderà alle domande del Gip, non ci sono cose che non possa spiegare”.