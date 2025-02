Lavoro, rinnovata la cassa integrazione per 36 lavoratori di Kalat

Intervengono Luca Sammartino (Lega) e la Cgil

CATANIA – “Buone notizie in arrivo per i lavoratori di Kalat Impianti e per il nostro territorio. Il Ministero del Lavoro ha prorogato la cassa integrazione per i trentasei lavoratori della Srr”. Lo dichiara il deputato regionale della Lega Luca Sammartino.

“Incassiamo un risultato importante – aggiunge – e non scontato. Per questo ringrazio il sottosegretario Claudio Durigon per l’impegno profuso nella risoluzione della vertenza. Contestualmente chiedo ai vertici di Kalat Impianti e a tutti i soggetti interessati di attivarsi in tempi celeri per i lavori di ripristino dell’impianto distrutto da un incendio nel 2021”.

Il provvedimento avrà la durata di un anno, dall’1 gennaio al 31 dicembre del 2025, i tempi tecnici previsti per la reindustrializzazione. L’impianto di selezione della frazione secca dei rifiuti, a Granmichele, è stato distrutto da un incendio nel luglio del 2021.

Da allora per i dipendenti si sono alternati periodi di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, in attesa della ricostruzione, finanziata dalla regione, che “dopo ritardi per varie cause e molte proteste sindacali – ricordano Francesco Lucchesi( Cgil Sicilia), Gaetano Agliozzo ( Fp Sicilia), Nunzio Drago ( Cgil Caltagirone) ed Enzo Maggiore ( Fp Caltagirone) – ha ottenuto il finanziamento, dopo tre anni dal rogo”.

Adesso, sottolineano i sindacati, per la ricostruzione, che è più una reindustrializzazione essendo intervenuta molte novità tecnologiche, tant’è che la cigs è motivata con cessazione di attività, c’è un cronoprogramma e si prevede la fine dei lavori entro il 2025. “

I lavoratori verranno sospesi a zero ore – rendono noto ancora i sindacalisti senza rotazione, tranne che per alcuni che saranno impegnati in attività legate alla formazione, in ​​attesa del ritorno al lavoro di tutti gli addetti e della ripresa di un’attività aziendale importante per l’area servita”.