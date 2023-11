Samp-Palermo, Corini: “Abbiamo avuto tante situazioni per pareggiare”

L'allenatore: "Vogliamo vincere in casa contro il Brescia"

1' DI LETTURA

Seconda sconfitta consecutiva per i rosanero che perdono in trasferta al “Ferraris” contro la Sampdoria. Il tecnico del Palermo Eugenio Corini prova a esaminare la gara persa di misura con i blucerchiati in mixed zone: “Il dato oggettivo è fare un punto in tre partite e questo è penalizzante. Oggi nei primi 25 minuti abbiamo subito la veemenza della Sampdoria, la squadra si è portata qualche scoria della sconfitta con il Lecco. Poi per me l’abbiamo riequilibrata a livello di prestazione, peccato per il gol subito da calcio di rigore“.

“Nella ripresa ci abbiamo provato, più l’inerzia della partita andava dalla nostra parte più la sensazione era che la partita si stesse allungando e potevamo trovare il pareggio – prosegue il tecnico dei siciliani -. Abbiamo avuto tante situazioni per poterlo andare a prendere, quindi prendiamo atto di questo momento negativo a livello di risultati per capire dove possiamo fare meglio e abbiamo già una grande possibilità di dimostrarlo mercoledì con il Brescia in casa”.

“Penso che si possa migliorare tutto, è un momento in cui qualche certezza è venuta meno – dice ancora Corini -. Lavoriamo quotidianamente per farlo e a volte qualche prestazione viene meno bene. Nonostante questo la squadra ha reagito, è stata generosa, ci ha provato, peccato il risultato non ci abbia premiato. Penso che un punto in tre partite sia poco ma penso anche che il campionato vive di flussi positivi e negativi, dobbiamo essere equilibrati adesso che i risultati non ci premiano. Dobbiamo essere uniti, dobbiamo dimostrare di meritarci il supporto dei nostri tifosi. Abbiamo voglia di andare a prenderci la vittoria in casa contro il Brescia”, conclude l’allenatore dei rosanero.