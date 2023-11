Un Palermo senza idee cade al “Ferraris”: la Sampdoria vince 1-0

Decide il match Borini su calcio di rigore

4' DI LETTURA

Il Palermo cade a Genova allo stadio “Luigi Ferraris” contro la Sampdoria padrona di casa.

La partita

Articolo in aggiornamento

90′ + 6′ – Non c’è più tempo, il direttore di gara fischia tre volte. Sampdoria-Palermo termina 1-0

90′ + 4′ – Yepes lascia il terreno di gioco per crampi, entra Girelli

90′ + 1′ – Stankovic fa un intervento super sul tiro di sinistro di Mancuso che si era girato bene in area avversaria

90′ – Sono quattro i minuti di recupero

87′ – Giallo per Ghilardi

85′ – Il Palermo ci prova con Soleri che però è troppo leggero nel tiro in area avversaria

84′ – Kasami ci prova da fuori area con un gran tiro a giro che sfiora l’incrocio dei pali

82′ – Giallo per Mateju

80′ – Ancora cambi da una parte e dall’altra. Nella Samp entra De Luca ed esce Esposito. Nel Palermo escono Gomes e Lund ed entrano Stulac e Aurelio

67′ – Altre due sostituzioni per i rosanero. Lasciano il campo Henderson e Di Francesco per cedere il posto a Valente e Soleri

66′ – Cambia anche la Samp, esce Verre ed entra Askildsen

64′ – Giallo a Borini

63′ – Ammonito Yepes che ferma Segre in ripartenza

61′ – Palermo ancora pericoloso su calcio d’angolo battuto da Henderson, sulla sfera arriva Lucioni che di testa mira all’incrocio ma Stankovic para

57′ – Primo cambio per Corini, fuori Insigne e dentro Mancuso

54′ – Vieira dalla sinistra trova in area avversaria Esposito che stacca di testa ma non centra la porta

Ore 17.22 – Riprende il match al “Ferraris”, nessuna sostituzione dalle panchine

45′ + 3′ – L’arbitro fischia due volte e manda tutti negli spogliatoi. Palermo pericoloso solo sul colpo di testa di Ceccaroni su corner, per il resto la partita l’ha fatta la Sampdoria. Diverse le occasioni create dai padroni di casa, andati poi in vantaggio con Borini su calcio di rigore

45′ – Tre i minuti di recupero

44′ – GOL DELLA SAMPDORIA! Borini calcia con il destro, Pigliacelli respinge ma subito dopo ancora Borini è veloce a riprendere la sfera e calciare a porta vuota

43′ – Check del VAR sul calcio di rigore assegnato da Doveri. Terminato il controllo l’arbitro conferma la scelta

42′ – Calcio d’angolo per la Samp, Lucioni va per spazzare il pallone in area di rigore ma viene anticipato da Esposito. Il numero 7 dei blucerchiati, quindi, prende un calcio in area dal difensore dei rosa e l’arbitro assegna il penalty per i padroni di casa

33′ – Corner per il Palermo, colpo di testa di Ceccaroni murato sulla linea di porta. Occasione importante per i rosanero

23′ – Giallo per Nedelcearu che protesta dalla panchina per un fallo assegnato alla Samp

18′ – Contropiede rapido della Samp sugli sviluppi di un calcio d’angolo per i rosa. Alla fine dell’azione Verre arriva a calciare a porta spalancata ma Pigliacelli è ancora una volta pronto e para il tiro

11′ – Giallo per Verre

9′ – De Paoli dalla destra trova Vieira dalla parte opposta, il numero 4 blucerchiato arriva al tiro che, però, è centrale e Pigliacelli respinge

3′ – Palo della Sampdoria con Kasami che calcia da fuori area, almeno da venti metri, e la sua conclusione si schianta sul legno alla destra di Pigliacelli

Ore 16.17 – Primo pallone affidato ai rosanero, l’arbitro fischia e comincia il match

Ore 16.16 – Minuto di silenzio per le vittime dell’alluvione in Veneto e Toscana

Ore 16.13 – Si entra in campo per i soliti saluti di rito. Tutto pronto al “Ferraris”

Ore 16.00 – Compagini di rientro negli spogliatoi

Ore 15.35 – Squadre in campo per il riscaldamento prima del fischio d’inizio

Il tabellino

SAMPDORIA: Stankovic, Vieira, Esposito (dall’80’ De Luca), Verre (cap.; dal 66′ Askildsen), Kasami, Borini, Giordano, Depaoli, Yepes (dal 94′ Girelli), Gonzalez, Ghilardi. A disposizione: Ravaglia, Askildsen, Panada, Ricci, De Luca, Conti, La Gumina, Girelli, Buyla, Langella, Stojanovic, Delle Monache. Allenatore: Pirlo.

PALERMO: Pigliacelli, Lund (dal’80’ Aurelio), Gomes (dall’80’ Stulac), Lucioni, Segre, Brunori (cap.), Insigne (dal 57′ Mancuso), Di Francesco (dal 67′ Soleri), Ceccaroni, Mateju, Henderson (dal 67′ Valente). A disposizione: Desplanches, Kanuric, Graves, Stulac, Mancuso, Marconi, Nedelcearu, Buttaro, Soleri, Valente, Aurelio. Allenatore: Corini.

ARBITRO: Doveri (Roma 1). Assistenti: Bindoni (Venezia) – Niedda (Ozieri). Quarto Ufficiale: Giaccaglia (Jesi). VAR: Mazzoleni (Bergamo). AVAR: Di Vuolo (Castellammare di Stabia).

MARCATORI: 44′ Borini (S).

NOTE: Ammoniti: Verre (S), Nedelcearu dalla panchina (P), Yepes (S), Borini (S), Mateju (P), Ghilardi (S).