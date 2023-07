Ricostruiamo la casa di San Benedetto: LiveSicilia sostiene la raccolta fondi

Ecco come contribuire al ripristino della chiesa di Santa Maria di Gesù

1' DI LETTURA

PALERMO – Ricostruire la chiesa di Santa Maria di Gesù a Palermo, devastata dagli incendi degli ultimi giorni, e offrire una nuova casa a San Benedetto il Moro, co-patrono della città. Le immagini delle fiamme che hanno ridotto in cenere il santuario che si ergeva sul monte Grifone hanno fatto il giro del web, suscitando stupore e commozione: lo storico tetto ligneo completamente distrutto, le opere d’arte danneggiate, le teche che conservavano le spoglie mortali di San Benedetto e del beato Matteo da Agrigento annerite e compromesse.

Quel che resta della chiesa di Santa Maria di Gesù, annessa al cimitero, sono solo le mura perimetrali e gli oggetti che i volontari sono riusciti a mettere in salvo, evitando il peggio. Una notizia che ha però messo in moto anche la macchina della solidarietà, fatta dagli abitanti della borgata ma anche da tanti palermitani che, nel dramma, hanno riscoperto il valore di un luogo storico per la loro città. Un santuario che per secoli ha custodito il corpo incorrotto di San Benedetto, considerato il primo santo di colore della Chiesa, e che rappresenta una casa accogliente per migliaia di pellegrini.

I Frati minori di Sicilia hanno raccolto l’appello di chi voleva dare una mano, lanciando la raccolta fondi “Ripara la mia casa – Ricostruiamo insieme la casa di Benedetto il Moro”: un’iniziativa che LiveSicilia ha deciso di sostenere per contribuire alla ricostruzione di un luogo caro all’intera città. Donare è semplice: è possibile farlo on line con carta di credito o PayPal collegandosi al sito http://www.ofmsicilia.it/donaora/ o usare l’iban IT 02M0200804615000104482428 intestato a “provincia dei frati minori di val Mazzara S. Benedetto”, causale “incendio santuario San Benedetto il moro Palermo”.