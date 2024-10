Risanamento di San Berillo, il consiglio e l’annuncio del sindaco

Bonaccorsi (M5s):"Serve immaginare cosa fare dell'intera area"

CATANIA – “Un nuovo soggetto privato è interessato a realizzare il parcheggio multipiano di piazza della Repubblica e a gestirlo per un certo numero di anni”. La notizia arriva direttamente dal sindaco di Catania, Enrico Trantino, che ieri è intervenuto durante il consiglio comunale straordinario, che ha avuto come primo firmatario il cinque stelle Graziano Bonaccorsi, in merito al risanamento del quartiere San Berillo.

Il risanamento di San Berillo

Nel darne annuncio, Trantino ha chiarito un passaggio che era già emerso durante la relazione annuale pronunciata di recente in consiglio comunale. L’acquisizione da parte “di Luca Parnasi” – oggi è stato rivelato ufficialmente il nome – dell’area che dovrà accogliere l’infrastruttura, attualmente in panne, prevista dalla convenzione tra il Comune e i privati stipulata nel novembre del 2012.

A sua volta, ci sarebbe un nuovo soggetto interessato a subentrare a Parnasi e che ha già avviato un dialogo con l’Amministrazione comunale. “Prima di procedere ulteriormente, però, gli abbiamo chiesto di fornirci un preciso piano industriale” ha aggiunto il sindaco.

Corso dei Martiri

La ferita di corso dei Martiri torna all’attenzione del senato cittadino nel giro di pochi anni. Una precedente seduta era stata indetta durante gli ultimi scampoli della precedente consiliatura, quando Salvo Pogliese era il sindaco titolare e Trantino assessore all’Urbanistica.

La richiesta di Bonaccorsi era stata depositata nei primi giorni di agosto. “Le risposte avute nel precedente consiglio era insufficienti, per questo siamo di nuovo qui” ha detto il consigliere pentastellato. “Serve immaginare cosa fare dell’intera area – ha aggiunto Bonaccorsi – in funzione dei nuovi strumenti di programmazione”.

Sono stati 23 i consiglieri presenti proprio nel giorno in cui è stato inaugura la digitalizzazione degli impianti della sala, completando un iter che il presidente Sebastiano Anastasi aveva stimolato durante il precedente mandato. Nel pubblico, gli attivisti di Volere la luna che hanno redatto un documento ad hoc sul futuro di corso dei Martiri.

Gli interventi

Orazio Grasso ha parlato a nome della pattuglia autonomista, spiegando le ragioni che hanno portato l’Mpa a non sottoscrivere la richiesta di convocare il consiglio straordinario: “Abbiamo piena fiducia nell’azione dell’Amministrazione” ha detto. “Non possiamo nascondere – ha aggiunto – le tante responsabilità della politica che, sul tema, non è riuscita a conciliari gli interessi dei privati con quello generale”.

Gianina Ciancio (M5s) ha chiesto al sindaco di dichiarare “quale visione ha sull’area di San Berillo e di puntare all’erogazione di servizi, tra questi il Sert, che rappresenterebbe un segnale importante viste le attuali condizioni del quartiere”. Dal Partito democratico, Damien Bonaccorsi ha spronato l’Amministrazione ad “avere più coraggio e mettere in campo iniziative forti”. Matteo Bonaccorso (Pd) ha detto che “l’incapacità della giunta ha bloccato lo sviluppo dell’area”.

Il presidente della commissione Urbanistica, il meloniano Erio Buceti, ha difeso l’operato del sindaco. Riflettendo sull’opportunità di convocare un consiglio straordinario ha detto “di non comprendere quali siano le domande da porre in questa fase all’Amministrazione”. “Non bisogna essere né ambigui né tendeziosi” ha aggiunto rivolgendosi implicitamente alla minoranza.

Il capogruppo del Partito democratico, Maurizio Caserta, si è lasciato andare a una considerazione di carattere economico: “Dobbiamo ritenere che l’affare di corso dei Martiri non sia un buon affare. Evidentemente, domanda e offerta non si stanno incontrando”.

Il sindaco

Il sindaco ha risposto ai consiglieri soprattutto dell’opposizione blindando il profilo dell’Amministrazione: “Da parte nostra non c’è nessun silenzio e nessuna opacità”. Trantino ha evidenziato i tratti di una linea d’intervento strategica: rigenerare le aree adiacenti – l’ultimo esempio in ordine di tempo è la riqualificazione della piazza Ferro – nella speranza che ciò possa innescare l’interesse a sbloccare gli interventi sul corso che porta alla stazione.