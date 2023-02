San Cristoforo, droga e un’arma clandestina: un arresto dei “Falchi”

Catania, l’arresto è stato eseguito dai poliziotti, insospettiti dalla reticenza sulla sua dimora: aveva una pistola e quattro tipi di droghe

Catania. Lo fermano per strada e non vuole dire dove abita, ma la polizia ci arriva lo stesso e scopre una pistola semiautomatica oltre a vari tipi di droga. Ne aveva proprio per tutti i gusti: cocaina, marijuana, crack e hashish. Per questo è stato arrestato un pregiudicato di 57 anni, D.L.G., con le accuse di detenzione di arma da fuoco clandestina e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’arresto è stato compiuto dai Falchi della Squadra Mobile, Sezione Criminalità Diffusa di Catania a San Cristoforo. Hanno intercettato l’uomo per accertamenti, conoscendo i suoi precedenti. Durante il controllo, hanno colto la sua reticenza alle domande sulla sua dimora. Questo li ha indotti a svolgere approfondimenti da cui è emerso che l’uomo avesse la disponibilità di un immobile di cui non aveva fatto menzione.

Così lo hanno perquisito e hanno scoperto una Beretta modello 70, con matricola abrasa e fornita di caricatore con 6 cartucce, 47 bustine contenenti marijuana, del peso lordo di 58 grammi, 20 bustine di marijuana del peso lordo di 24 grammi, 37 involucri di cocaina del peso lordo di grammi 11,45, 5 involucri di crack del peso lordo di grammi 1,60 e 1 bustina di hashish del peso di grammi 3. Sono stati ritrovati anche strumenti utili alla pesatura e al confezionamento delle droghe in dosi. Per questo è stato arrestato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.