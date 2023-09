San Cristoforo, ferisce i figli a colpi di bastone: arrestato

L’intervento degli agenti delle Volanti di Catania

CATANIA – Aggredisce i figli prendendoli a bastonate. Per questo è stato arrestato un quarantaquattrenne nel rione di San Cristoforo, che aveva già ricevuto l’ammonimento del Questore per violenze alla moglie. Le accuse sono maltrattamenti in famiglia e di lesioni personali.

L’arresto

Il personale delle Volanti è intervenuto rispondendo a una segnalazione, secondo cui era in corso una lite in una casa. Qui hanno trovato il 44enne e due figli feriti, con lesioni che sono state giudicate guaribili in dieci e cinque giorni dai medici. Li avrebbe colpiti entrambi con il bastone.

Le bastonate

I ragazzi hanno raccontato cosa era successo. Decisiva anche la deposizione degli altri figli, che hanno confermato. L’aggressione sarebbe avvenuta per motivi che, in Questura, definiscono “futili”. L’arrestato è stato portato a Piazza Lanza, in attesa della convalida.