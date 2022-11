Scappa e nasconde l’erba negli slip, un arresto a San Cristoforo

Un'immagine della squadra Lupi

Catania. Secondo i militari, si era appena rifornito di droga da spacciare in via Stella Polare, nel cuore del quartiere di San Cristoforo. Per questo un pregiudicato ventunenne è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania – Squadra Lupi, nell’ambito di un servizio antidroga. Secondo quanto è emerso, i militari avevano già preso atto di una attività di spaccio in corso nella zona. Per questo hanno attivato un appostamento e scoperto il ventunenne alla guida di uno scooter nero SH 150, che, dopo aver preso contatti con un potenziale acquirente, si è diretto in via Belfiore.

Il suo modo di fare ha insospettito i militari, che hanno deciso di seguirlo. Lui all’improvviso ha accelerato e cercato di nascondere qualcosa negli slip. Al termine di un breve inseguimento, è stato perquisito e trovato in possesso di 2 involucri di carta argentata contenenti marijuana, nascosti nella tasca dei pantaloni, e di 5 bustine di cellophane nascoste negli slip, contenenti anch’essi erba. Il pregiudicato è stato posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria etnea.