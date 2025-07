San Giovanni La Punta, Iraci lascia FI e lancia il progetto civico

L'annuncio

SAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Laura Iraci, già presidente del consiglio comunale puntese e assessore, lascia Forza Italia e lancia il progetto civico.

“Voglio ripartire dal territorio, per il territorio – ha dichiarato l’esponente politica etnea – Non ho condiviso e, per vero, neanche ben compreso, le scelte che il coordinamento di Forza Italia ha preso sul territorio puntese in questi anni. Riconosco ai consiglieri Pappalardo e Villara’ entusiasmo e voglia di fare. E non potrebbe essere altrimenti, dato che ho voluto fortemente che si avviassero verso questa esperienza, lasciandogli il mio posto in consiglio comunale”.

“Tuttavia – continua Iraci – la responsabilità nei confronti dei cittadini che hanno voluto eleggermi e l’attaccamento per il territorio mi impongono il dovere di tracciare una rotta chiara e decisa che possa accompagnare con fiducia la nostra comunità verso il prossimo percorso amministrativo”.

E ancora: “Ho sentito in questi anni l’affetto della mia comunità, che ringrazio. Abbiamo già avviato un percorso di incontri e conosco molto bene i problemi del territorio, facendomi promotrice in questi anni di soluzioni concertate insieme al Sindaco Bellia. Ma è il momento – conclude Iraci – che i cittadini di buona volontà si facciano avanti”.