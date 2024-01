San Giovanni La Punta, la mattonella del Papa per il beato Allegra

Il frate che ha tradotto la Bibbia in cinese

CITTÀ DEL VATICANO – Una mattonella molto speciale – a nome di Papa Francesco – è stata posta nella Casa Natale del Beato Gabriele Maria Allegra (1907-1976), frate francescano originario della Sicilia, missionario in Cina e traduttore della Bibbia in cinese. Per il restauro della casa e per supportare attività caritative e di spiritualità di questo luogo a San Giovanni La Punta (Catania), ora meta di pellegrinaggi, l’associazione “Gabriele fra le Genti”, costituita da alcuni familiari del frate che gestiscono la casa (dal 2017 proprietà della Provincia dei Frati Minori di Sicilia) ha lanciato l’iniziativa “una mattonella per il Beato”. Papa Francesco ha aderito a questa iniziativa, donando anche lui una mattonella.