San Mauro Castelverde, 15 milioni di euro per i lavori in contrada Borrello

Schifani: "Recuperiamo un intero versante che restituiamo alla comunità"

PALERMO – È di 15 milioni di euro l’importo dell’intervento che a San Mauro Castelverde consentirà la messa in sicurezza di contrada Borrello. La Struttura per il contrasto del dissesto idrogeologico guidata dal presidente della Regione Siciliana Renato Schifani mette a segno un altro importante risultato nella riqualificazione delle aree più vulnerabili, aggiudicando i lavori che si effettueranno nel comune del Palermitano.

Con l’aggiudicazione dell’appalto al Consorzio Stabile Medil di Benevento, grazie ad un ribasso del 18,1 per cento e per un importo esatto di 15,2 milioni di euro, gli Uffici diretti da Sergio Tumminello danno il via libera a un intervento molto atteso, dopo oltre trent’anni dai primi movimenti franosi che hanno colpito il versante.

L’obiettivo principale dell’opera è mitigare i rischi e i pericoli che derivano dalle persistenti infiltrazioni d’acqua nel sottosuolo e che hanno prodotto, nel tempo, fessurazioni e lesioni del manto stradale, danni a edifici privati e a infrastrutture pubbliche e crepe profonde sui muri che delimitano la carreggiata della Sp 52, unica via di accesso al paese.

Le soluzioni tecniche che la progettazione ha individuato consistono nella realizzazione di venti pozzi drenanti costituiti da sedici pali in cemento armato, collegati a sistemi di raccolta e ad altre opere di regimazione idraulica. Sarà così possibile garantire un regolare deflusso delle acque piovane e la sostanziale stabilità del terreno in tutta la contrada. Saranno inoltre posizionati dei tubi in acciaio su tre diversi livelli in modo da captare le acque da convogliare all’interno dei pozzi. L’intervento interessa il sito che si sviluppa in corrispondenza delle pendici occidentali del rilievo di Pizzo Naturo che presenta elevati valori di pendenza. In un’ultima fase, si procederà con la ricostruzione dei muri di contenimento e con la sistemazione del manto stradale.

Schifani: “Restituiamo un intero versante alla comunità”

“Restituiamo alla comunità un intero versante – commenta Schifani – grazie ad un’attenta programmazione delle risorse che risponde a criteri ben precisi e che ci ha consentito di raggiungere importanti traguardi nel contrasto al dissesto idrogeologico”.