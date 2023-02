San Mauro Castelverde e Trabia: “I nuovi boss”, 13 arresti – Nomi

Blitz nei due mandamenti delle Madonie

PALERMO – Nel mandamento di San Mauro Castelverde si erano riorganizzati dopo l’arresto e la condanna degli ultimi padrini. A cominciare dallo storico capomafia Domenico “Mico” Farinella e dal figlio Giuseppe.

Nella notte il blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Palermo azzera i nuovi assetti mafiosi nel cuore delle Madonie. L’inchiesta, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Palermo, colpisce anche il mandamento di Caccamo-Trabia.

Sarebbero stati individuati gli eredi di Mico Farinella, fedelissimo dei corleonesi di Totò Riina, tornato in carcere nel blitz del giugno 2020, appena un anno dopo la sua inaspettata liberazione. Nell’aprile 2019 un ricalcolo della pena aveva consentito al boss di evitare l’ergastolo che gli era stato inflitto per la somma di alcune condanne e di tornare in libertà dopo quasi 27 anni di carcere. In cella c’era finito nel 1994.

l carabinieri della compagnia di Cefalù, hanno eseguito 13 provvedimenti cautelari (5 in carcere e 8 agli arresti domiciliari) emessi dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Palermo, su richiesta della locale Direzione distrettuale antimafia.

L’indagine riguarda le famiglie di Cerda e Termini Imerese (mandamento di Caccamo), e quelle di Campofelice di Roccella e Collesano (San Mautro Castelverde).

Ricostruite le estorsioni imposte ad imprenditori dei settori edile, immobiliare, agricolo e delle onoranze funebri.

In carcere finiscono Rosolino Rizzo (Cerda, 68 anni), Pino Rizzo (Collesano, 54 anni), Rosolino Dioguardi (Cerda, 74 anni), Pietro Cicero (Cerda, 51 anni), Antonio Luigi Piraino (Cerda, 62 anni). Domiciliari per Giuseppe Mario Muscarella (Palermo, 49 anni), Massimiliano Mangano (Termini Imerese, 45 anni), Pietro Ventimiglia (Palermo, 50 anni), Giada Quattrocchi (Torino, 45 anni), Gaetano Mario Piraino (Cerda, 56 anni), Ignazio Piraino (Termini Imerese, 27 anni), Salvatore Leggio (Palermo, 53 anni), Giuseppe Rizzo (Cerda, 85 anni).