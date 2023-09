Cocaina a casa dello chef, cade l’accusa: arresto annullato

Lo ha deciso il Tribunale del Riesame

TRAPANI- Ordinanza annullata. La droga era per uso personale. Cade al Riesame l’accusa nei confronti di un cuoco in servizio a San Vito Lo Capo. S.S, queste le iniziali dell’uomo di 34 anni originario di Carini, in provincia di Palermo, è stato arrestato a fine agosto dopo che i carabinieri trovarono 35 grammi di marijuana nella casa presa in affitto.

Il giudice per le indagini preliminari, dopo l’interrogatorio di garanzia, gli aveva imposto l’obbligo di dimora e l’obbligo di stare a casa di notte. Misura incompatibile con gli orari di lavoro in un ristorante. E così si è ritrovato disoccupato.

Il suo legale, l’avvocato Alessandro Musso, ha contestato l’accusa che la droga servisse per lo spaccio. Il Riesame gli ha dato ragione.