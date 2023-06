San Vito, Peraino lascia il Consiglio: “Ma sull’ambiente non si torna indietro”

Le dimissioni dell'ex sindaco sconfitto nelle urne

1' DI LETTURA

SAN VITO LO CAPO (TRAPANI) – Giuseppe Peraino, ex sindaco di San Vito Lo Capo, uscito sconfitto dalle recenti elezioni amministrative, abbandona la carica di consigliere comunale. L’annuncio questa mattina nel corso di una seduta del Consiglio. Peraino ha letto una lettera con le motivazioni del suo addio.

L’addio di Peraino in Consiglio

“Esco dalla scena amministrativa ma continuo il mio percorso politico che porterà a scuotere le coscienze dei giovani, dei cittadini onesti e di quelli che condividono il bene comune”, ha detto Peraino che lascia il posto di consigliere a Giuseppe Catanese. Peraino ha poi parlato della salvaguardia dell’ambiente, e in particolare dello smaltimento delle acque reflue e della cementificazione: “I pennelli a mare li lasceremo a Capo d’Orlando, a Ostia, ma sicuramente non li faremo arrivare sulla spiaggia di origine organogena di San Vito Lo Capo. Le nostre scogliere dovranno restare integre e non si consentirà ulteriore ingiustificato consumo di suolo”. E ancora: “Forse io e la mia Amministrazione siamo stati dei sognatori, abbiamo guardato al territorio non per i cinque anni del mandato ma per i prossimi cinquanta anni. L’elettorato ci ha dato torto ma il futuro, se manterremo ferma la barra del timone, spero che ce ne darà merito”.

Peraino: “Non mi sono lasciato intimidire”

Peraino ha poi lanciato l’affondo: “Non mi sono lasciato intimidire dagli attacchi mediatici diretti alla mia persona, dal fango che in maniera scientifica e programmata è stato buttato su di me, sui miei familiari e sui miei più stretti collaboratori e non mi lascerò e non ci lasceremo intimidire neppure nel proseguo della nostra attività politica”.