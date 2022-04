Sanità, archiviato procedimento nei confronti di Ficarra

La richiesta della Procura della Repubblica di Agrigento

PALERMO – La Procura della Repubblica di Agrigento, a conclusione del procedimento che ha avuto inizio dalle denunce del solito sindacato agrigentino contro il dottore Salvatore Lucio Ficarra all’epoca direttore generale dell’Asp di Agrigento per fatti risalenti al 2019 relativi alla nomina del Responsabile SPP, ha chiesto l’archiviazione anche in sede penale del procedimento, facendo seguito alla sentenza di assoluzione della Corte dei Conti dando atto che l’operato della Direzione generale era stato rispettoso dei regolamenti e delle leggi vigenti. La richiesta di archiviazione è stata accolta dal Gip di Agrigento concludendosi così la vicenda giudiziaria.

Il dottore Ficarra ha già proposto azione civile di risarcimento danni per altre false accuse ed ha già dato mandato per iniziare una ulteriore richiesta risarcitoria nei confronti del sindacato denunciante.

“Ho comunque provveduto a presentare querela nei confronti del sindacalista – aggiunge il dottore Ficarra – che more solito ha avviato tutte queste denunce, a seguito della quale è stato rinviato a giudizio ed è in corso il processo giudiziario mentre, puntualmente, lo stesso si prodiga a fare trapelare notizie ad orologeria. Già in precedenza, contro altre affermazioni non vere, avevo presentato querela nei confronti di un dirigente della FIALS il quale è stato rinviato a giudizio e per il quale il processo è pendente”.