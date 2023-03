Sanità, Asp di Palermo: contratti a 18 dirigenti medici

Gli specialisti dovranno prendere servizio dal prossimo 1 aprile

PALERMO – Sono state approvate le graduatorie e pubblicate le delibere per 18 incarichi a tempo pieno e determinato di dirigenti medici all’Asp di Palermo. Dopo la sottoscrizione del contratto, spiega una nota dell’azienda sanitaria, gli specialisti dovranno prendere servizio dal prossimo 1 aprile.

La selezione

La selezione per titoli era rivolta a 12 dirigenti medici di medicina interna e 6 geriatri. Presteranno servizio: 6 (internisti) all’ospedale di Partinico; 2 (internisti) al Madonna dell’Alto di Petralia Sottana; 2 (un internista e un geriatra) all’ospedale Dei Bianchi di Corleone; uno (geriatra) all’Ingrassia di Palermo; 3 (internisti) nell’unità dipendenze patologiche del dipartimento salute mentale; 2 (geriatri) al dipartimento integrazione socio-sanitaria e 2 (geriatri) nell’unità assistenza socio-sanitaria demenze – centro di riferimento regionale per le demenze. Gli incarichi sono trimestrali ed eventualmente rinnovabili.

Rinnovo esenzione ticket per reddito

Inoltre, sono oltre 400 mila gli utenti di Palermo e provincia che da sabato prossimo saranno chiamati a rinnovare o chiedere ex novo l’esenzione ticket per reddito. I cittadini interessati potranno richiedere e ottenere il certificato in tempo reale attraverso una procedura su internet collegandosi al portale “Sistema Ts” all’indirizzo:https://sistemats1.sanita.finanze.it/portale/it/we b/guest/esenzioni-da-reddito-cittadini.

Si potranno: inserire i dati personali per un’autocertificazione con richiesta di esenzione per motivi di reddito ottenendo immediatamente l’attestato; visualizzare e stampare le esenzioni per motivi reddito attive a proprio carico oppure chiudere un’esenzione per motivi di reddito. Così com’è avvenuto lo scorso anno, si sta provvedendo a predisporre convenzioni con i Caf. Per circa 190 mila utenti – soprattutto pensionati categoria E01 – i certificati sono stati già validati dall’Agenzia delle entrate.

Gli attestati di esenzione riguardano alcune categorie: ecco quali

L’attestato risulterà visibile anche al medico di famiglia. Gli attestati di esenzione in scadenza il 31 marzo prossimo riguardano le seguenti categorie: soggetti di età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo non superiore a 36.151,98 euro; disoccupati e loro familiari a carico appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo inferiore ad 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni figlio a carico; titolari di assegno (ex pensione) sociale e loro familiari a carico; titolari di pensione al minimo, di età superiore a 60 anni e loro familiari a carico, appartenenti ad un nucleo familiare con reddito complessivo inferiore a 8.263,31 euro, incrementato fino a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516,46 euro per ogni familiare a carico.