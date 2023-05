Sanità, Corleone si mobilita per l’ospedale dei Bianchi

È nato anche un comitato civico chiamato "Voglio nascere a Corleone"

Riprende la mobilitazione a Corleone in difesa dell’ospedale dei Bianchi. Il sindaco Nicoló Nicolosi ha riunito ieri i primi cittadini del comprensorio, i rappresentanti dell’Azienda sanitaria provinciale, dei sindacati e del comitato civico del Corleonese “Voglio nascere a Corleone”, creato per riaccendere i riflettori sulle problematiche del nosocomio, in particolare relative al punto nascita, e tutelare la salute di grandi e piccoli.

Al termine della riunione è stato chiesto un incontro al presidente della Commissione Salute, Servizi sociali e sanitari dell’Ars, on. Giuseppe Laccoto.

Il sindaco Nicolosi, che è anche presidente della Conferenza dei sindaci per la sanità provinciale, formalizzerà la richiesta lunedì.

“Ci facciamo portavoce di tutte le mamme – dice don Luca Leone, parroco di Corleone e tra i promotori del comitato -. Il focus è la nascita, ma la questione è più ampia. Capiamo la carenza di medici, ma la preoccupazione è grande”.

“Non ci si può rassegnare all’idea che qui non si può nascere o che non si può raggiungere l’ospedale di Partinico perché le strade sono disastrose – spiega il sindaco Nicolosi – e la faccenda ci sta molto a cuore e per questo chiediamo un incontro con i vertici della sanità regionale”.