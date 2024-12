Dalla Brianza a Marsala per operarsi: “Viaggio della speranza al contrario”

Il caso di un paziente lombardo

TRAPANI – Sanità e viaggi della speranza: la scelta di un uomo della Brianza di viaggiare per farsi operare a Marsala per l’asportazione di un tumore maligno è il riscontro che la sanità siciliana può diventare “sempre più attrattiva”. Lo dice Ferdinando Croce, direttore generale dell’Asp Trapani.

“Sanità di elevato livello”

“Questi – dice Croce – sono riscontri tangibili sul fatto che perseverando, come stiamo già incessantemente facendo, con importanti investimenti in risorse umane e in tecnologie, l’offerta sanitaria del nostro territorio, già di elevato livello, può divenire sempre più attrattiva”.

Il riferimento è al signor Giovan Battista Cacciola, che dalla Brianza ha scelto di farsi operare all’ospedale ‘Paolo Borsellino’ di Marsala per l’asportazione di un tumore maligno alla vescica. A operarlo per due volte è stata l’equipe di Urologia, guidata dal primario Emanuele Caldarera.

