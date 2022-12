Sanità, i poliambulatori di Fisiokinesiterapia, in stato agitazione

Il grido di allarme dell'Ardiss FKT

L’Ardiss FKT, Associazione di categoria che rappresenta le imprese sanitarie private Siciliane accreditate con il Sistema Sanitario Regionale per la branca di Fisiokinesiterapia, comunica che, a partire da oggi, le aziende sono in stato di agitazione a causa delle mancate risposte da parte dell’Assessorato alla Sanità.

“In particolare – si legge nella nota che diffonde la notizia della protesta – l’ex assessore Razza non aveva prodotto neanche i decreti di spesa del comparto anno per anno salvo poi produrne uno riassuntivo e inspiegabilmente retroattivo dei tre anni precedenti a fine settembre 2022. Tale provvedimento apparso privo di ogni logica – continua la nota, e già impugnato nelle opportune sedi, ha prodotto un totale stato di confusione sia normativa che amministrativa; di tale situazione ne fanno le spese gli utenti che si vedono costretti a riprenotare le terapie all’anno nuovo, terapie che spesso sono indifferibili”.

Il Presidente Salvatore Calvaruso unitamente al direttivo dell’Ardiss dichiara:” I cinque anni di oscurantismo vissuti durante il precedente governo hanno prodotto danni importanti al comparto, viviamo alla giornata senza alcuna programmazione, e non abbiamo risposte concrete da dare ai nostri pazienti e ai nostri dipendenti e collaboratori che sono più di quattromila. Abbiamo chiesto prima al Presidente della Regione Schifani e poi in un primo incontro al nuovo assessore Volo di dare discontinuità col passato e una immediata inversione di tendenza con la richiesta di instaurare i tavoli di confronto e dare direttive alle ASP; ma ad oggi nulla è cambiato. Comprendiamo che sono i primi mesi di lavoro ma come detto prima occorre discontinuità rispetto al passato e ad oggi è tutto fermo con l’aggravante che le risorse sono terminate e nessuno sa come andare avanti. Auspichiamo un incontro ma soprattutto l’attuazione di quanto promesso.”