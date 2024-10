Sanità, Palermo ospiterà la giornata mondiale della salute mentale VIDEO

Un'occasione di incontro e di confronto tra esperti del settore e non solo

PALERMO – Un’occasione di incontro e di confronto tra esperti del settore, politica e società, con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività sull’importanza del benessere psicologico. È la 32ª edizione della giornata mondiale della salute mentale. Un evento di rilevanza internazionale, supportato anche dall’Oms, che si terrà a Palermo il 10 ottobre e che si pone l’obiettivo di combattere contro lo stigma delle discriminazioni e del pregiudizio che purtroppo ruota, ancora oggi, intorno alle problematiche di salute mentale.

Presentazione ed eventi

Il programma delle attività è stato presentato in queste ore in conferenza stampa. Da Palazzo Palagonia, sono intervenuti: il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, il direttore della Unità operativa di Psichiatria del Paolo Giaccone, Daniele La Barbera, il direttore artistico, Casimiro Lieto, il presidente del progetto Itaca, Beppe Barresi, e Tommaso Dragotto, presidente dell’omonima fondazione alla quale si deve la committenza del progetto.

Dibattiti, rappresentazioni teatrali, mass mov, proiezioni cinematografiche, conversazioni scientifiche e concerti lirici, “in presenza di ospiti di alto livello”, sono solo alcuni degli eventi in programma, annunciati per giovedì 10 ottobre.

Il calendario degli appuntamenti

Si partita alle 10, con una conversazione sulla salute mentale e sui disturbi dell’umore, che si terrà presso l’aula Maurizio Ascoli del Policlinico Paolo Giaccone, sito in via del Vespro 129.

Alle 11:30, ci si sposterà in Viale delle Scienze, nella sala Schembri dell’edificio Uno di Unipa. Qui, dopo l’incontro con alcuni attori e la lettura di alcuni brani, si visionerà il cortometraggio: “150 giorni ad Itaca”.

Poi, diversamente delle altre attività che sono tendenzialmente aperte al pubblico fino a esaurimento posti, solo chi ha ricevuto l’invito potrà recarsi, alle 13:30, in Villa del Gattopardo, per degustare l’Experience lunch by Fabio Campoli.

Le attività riprenderanno alle 16, a piazza Verdi, per le ‘Mass Mov’. Sulle scalinate del Teatro Massimo, diversi gruppi di ballo si avvicenderanno in svariate ed affascinanti coreografie.

E non è finita qui: è previsto anche uno spettacolo al Real Teatro Bellini di Piazza Bellini, alle 17, e la proiezione di un film al cinema Rouge et Noir, alle 18:30. L’ultimo evento in programma sarà il concerto serale che si terrà alle 21 al Teatro Politeama.

L’ideazione, la regia e l’esecuzione del progetto saranno a cura di Big Mama Production. La società di produzione di grandi eventi alla quale la fondazione Tommaso Dragotto ha affidato l’incarico.

La salute mentale in Italia

Gli esperti hanno rivelato che il tema della salute mentale, in Italia, è molto più attuale di quanto si pensi, soprattutto da quando è finita la pandemia.

Recenti studi hanno dimostrato che un italiano su sei è affetto o è stato affetto da almeno un disturbo mentale in vita sua. Di questi, solo un terzo riceve o ha ricevuto un trattamento medico adeguato.

Una realtà, quella dipinta dagli specialisti del settore, che accentua ancora di più l’urgenza di “investire in prevenzione” e rimarca la necessità di costruire e fornire gli “strumenti di supporto e le cure adatte” anche a chi è affetto da disturbi e patologie della mente.

Nel video, i commenti del sindaco Lagalla, del presidente Dragotto, del direttore La Barbera e del presidente Barresi.