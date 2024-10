Lagalla: “Non penso al rimpasto, cittadini avvertiti sul razionamento “

Il sindaco risponde a chi chiedeva di cacciare Orlando dopo gli attacchi di Faraone a Schifani

PALERMO – “Non ho in agenda, in questo momento, un argomento che riguardi il rimpasto della giunta comunale”, sono le dichiarazioni del sindaco Roberto Lagalla, che negli ultimi due giorni è stato “accerchaito” dopo le dichiarazioni di Davide Faraone che ha attaccato il presidente della Regione Renato Schifani, da poco nominato commissario per la costruzione di due inceneritori in Sicilia. Al sindaco, da parte delle forze di Centrodestra, è stata posta la questione dell’esclusione dell’assessore di Italia viva Totò Orlando.

“Abbiamo detto sempre che avremmo fatto un tagliando, di tutte le posizioni, a metà mandato. Quando scadrà l’orologio di metà mandato ragioneremo sull’argomento. Quella di Faraone una vicenda che non riguarda il Comune – ha aggiunto Lagalla -. Si sta consumando un fatto politico. Valuteremo nei prossimi giorni se ci saranno delle ulteriori richieste di approfondimento, da parte dei partiti”.

Il piano di razionamento dell’acqua a Palermo

“Oggi inizia il piano di razionamento dell’acqua a Palermo. Monitoreremo questa fase sperimentale, di alternanza giorno per giorno, nella fornitura dell’acqua. I cittadini sono stati preventivamente avvertiti“.

“La decisione è del coordinamento dell’emergenza idrica regionale. Vedremo se questo sarà sostenibile dalla città o meno. Amap e Comune continuano, nel frattempo, a lavorare sia per attingere a nuovi pozzi sia per la bonifica del fiume Oreto”.

“Continuità amministrativa di Amap assicurata”

Amap, inoltre, negli ultimi giorni ha approvato il consuntivo 2023 e ha visto concludere il mandato di Di Martino. “In merito alla vicenda, su Amap è chiaro – ha aggiunto Lagalla – che c’è una continuità amministrativa e gestionale. La continuità amministrativa è assicurata, come per norma, dal collegio dei revisori, per il periodo che sarà necessario fino all’individuazione del nuovo organo di gestione. La gestione tecnica, invece, è affidata agli uffici e al direttore generale che ha le competenze tecniche per monitorare e seguire questa vicenda”.

VIDEO DI MARCO FIORELLA