Sanremo, Paola Egonu in conferenza stampa: “Italia paese razzista”

La pallavolista questa sera sarà al fianco di Amadeus per la conduzione della terza serata

“L’Italia è un paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c’è razzismo la risposta è sì”. A dichiararlo è la pallavolista Paola Egonu, che questa stasera sarà la conduttrice al fianco di Amadeus e Gianni Morandi al festival di Sanremo. “L’Italia sta migliorando da questo punto di vista e non voglio fare la vittima, ma dico come stanno le cose”.

“A nome della Rai ritengo che la libertà sia un diritto sacrosanto, che deve esprimersi attraverso tutte le forme di arte e pensieri”, ma “sempre a nome della Rai, dei vertici e sul mio nome, in maniera molto netta sento di dirlo, mi dissocio fortemente dagli attacchi personali che la performance di Fedez ha rappresentato, soprattutto nella gestualità”. Atteggiamenti che “il servizio pubblico non può ammettere”. Lo spiega il direttore Intrattenimento di prime time, Stefano Coletta, rispondendo in sala stampa a una domanda sulla performance del rapper.

“La valutazione per la gestione di un festival come questo non può essere fatta a fronte di una proposta arrivata poche ore fa. E’ una valutazione da fare al momento opportuno, con gli uffici opportuni, di certo non in questo momento”. Giuseppe Faraldi, assessore al turismo di Sanremo, ha risposto così a una domanda sull’offerta presentata da una cordata non Rai per l’organizzazione e trasmissione del Festival di Sanremo.

Scaletta 9 febbraio

Ecco l’ordine di uscita dei 28 Big in gara stasera: Paola e Chiara, Mara Sattei, Rosa Chemical, Gianluca Grignani, Levante, Tananai, Lazza, LDA, Madame, Ultimo, Elodie, Mr. Rain, Giorgia, Colla Zio, Marco Mengoni, Colapesce Dimartino, Coma_cose, Leo Gassmann, I Cugini di Campagna, Olly, Anna Oxa, Articolo 31, Ariete, Sethu, Shari, gIANMARIA, Modà, Will.