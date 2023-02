Sanremo, scaletta della finale e la classifica prima dell’ultima serata

Ci saranno diversi ospiti e sarà letto anche un messaggio del presidente ucraino Zelensky

Questa sera andrà in scena la finale di Sanremo 2023. Si esibiranno tutti i 28 big in gara. Come ospiti ci saranno i Depeche Mode, Gino Paoli, Ornella Vanoni e Luisa Ranieri, durante la diretta verrà letto anche il messaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Dalla nave Costa Smeralda si esibirà Salmo e da piazza Colombo Achille Lauro.

Questa la scaletta di uscita di questa sera:

Elodie;

Colla Zio;

Mara Sattei;

Tananai;

Colapesce Dimartino;

Giorgia;

Modà;

Ultimo;

Lazza;

Marco Mengoni;

Rosa Chemical;

Cugini di Campagna;

Madame;

Ariete;

Mr Rain;

Paola e Chiara;

Levante;

LDA;

Coma Cose;

Olly;

Articolo 31;

Will;

Leo Gassman;

gIANMARIA;

Anna Oxa;

Shari;

Gianluca Grignani;

Sethu;

La classifica dopo la serata dei duetti