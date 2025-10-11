S.M. di Licodia, violento scontro fra auto e moto: due feriti

Il giovane a bordo del due ruote trasportato in elisoccorso al Cannizzaro di Catania

SANTA MARIA DI LICODIA (CATANIA) – Violento incidente stradale in via Cavaliere Bosco a Santa Maria di Licodia. A scontrarsi sono stati due mezzi. Una Fiat Panda, guidata da una persona anziana del posto, ed una moto di grossa cilindrata condotta da un giovane di Biancavilla.

Entrambi i conducenti sono rimasti feriti. L’anziano è stato trasportato da un’ambulanza del 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale di Biancavilla mentre il centauro con l’eliambulanza. Che è atterrata all’interno di uno spazio privato di un magazzino messo a disposizione dai responsabili che hanno agevolato il tutto permettendo l’accesso dei sanitari.

L’elisoccorso si è alzato in volo per dirigersi al Cannizzaro di Catania dove il centauro è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Avrebbe riportato una ferita importante dalla gamba destra e anche al volto. Il casco lo ha protetto dal violento urto. Durante tutte le fasi di soccorso è sempre rimasto vigile e collaborativo. L’anziano e il giovane non sarebbero in pericolo di vita.

Ad occuparsi dei rilievi gli agenti della Polizia Locale, coadiuvati dai carabinieri della locale Stazione e della Radiomobile della Compagnia di Paternò. La moto è rimasta incastrata nell’auto con il parabrezza andato in frantumi. I due feriti sono stati dapprima soccorsi da alcuni automobilisti di passaggio che hanno provveduto ad allertare i soccorsi.

Sul posto, oltre alle ambulanze del 118 anche una in eccedenza: quella della Misericordia. Ad arrivare, appena appresa la notizia, anche il Sindaco Giovanni Buttò. I cittadini presenti si sono rivolti proprio al primo cittadino chiedendo di prodigarsi per innalzare le condizioni di sicurezza in quella strada che spesso fa registrare incidenti stradali. Purtroppo, anche gravi.