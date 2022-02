Sant’Agata, messa dell’Aurora: DIRETTA VIDEO

La funzione liturgica in streaming dalla Cattedrale

CATANIA – Entrano nel vivo le celebrazioni per Sant’Agata. Per il secondo anno i catanesi non potranno vivere in prima persona la festa religiosa a cui sono più affezionati a causa delle limitazioni legate alla pandemia di Coronavirus, e le funzioni liturgiche come le messe solenni in Cattedrale si svolgeranno a porte chiuse. La festa si apre con la tradizionale Messa dell’Aurora, che i fedeli possono seguire in streaming sui canali social dell’Arcidiocesi di Catania: YOUTUBE FACEBOOK

La messa e l’apertura della Cattedrale

Secondo quanto stabilito dalla prefettura di Catania non sarà possibile, per i fedeli, partecipare alle manifestazioni. Il programma prevede per i giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio la celebrazione di messe solo nella Cattedrale, con la Messa dell’Aurora e il Solenne Pontificale che si svolgeranno senza la partecipazione dei fedeli all’interno della Basilica. Alle celebrazioni liturgiche saranno ammessi solo il sindaco facente funzioni, i prelati officianti e un numero limitato di persone dell’organizzazione. La Basilica Cattedrale rimarrà aperta nei giorni 3, 4, 5 e 12 febbraio dalle ore 8 e fino alle ore 20.30, senza l’ostensione del simulacro della Santa e la celebrazione delle Sante Messe si svolgerà negli orari previsti dalla Curia.

La partecipazione

Nonostante le misure di sicurezza antipandemia, i catanesi hanno comunque deciso di non lasciare che i giorni di Sant’Agata passino inosservati. Accanto all’organizzazione di mostre ed eventi, infatti, la devozione dei catanesi si manifesta anche attraverso l’esposizione delle tradizionali stoffe con la “A” e i “sacchi”.