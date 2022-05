Sant’Agata, ostensione straordinaria del Busto reliquiario

L'annuncio dell'Arcivescovo Luigi Renna: "Possibile partecipare all'Eucarestia"

CATANIA – Il busto reliquiario di Sant’Agata sarà esposto il prossimo 21 maggio nella Cattedrale di Catania: lo annuncia “con gioia” in una nota l’Arcivescovo Metropolita Luigi Renna, che d’intesa con il sindaco facente funzione di Catania, con il questore e il prefetto ha deciso per una ostensione straordinaria.

L’iniziativa è stata decisa, scrive Monsignor Renna, “ora che la situazione pandemica è maggiormente sotto controllo e che le misure anti-covid stabilite dal Governo italiano sono state mitigate”. L’ostensione avverrà dalle 7:30 alle 21, e dalle 20 sarà possibile partecipare all’Eucarestia che lo stesso Monsignor Renna presiederà in Cattedrale. L’apertura e la chiusura del sacello avverranno però in forma privata.

“L’ostensione straordinaria – si legge nella nota di Monsignor Renna – avviene nel tempo liturgico di Pasqua. Il Cristo Risorto, che ha vinto il peccato e la morte, ha sostenuto coloro che hanno seguito il Signore, Causa e Modello di ogni martirio: il protomartire Stefano, Giacomo e la schiera di testimoni tra i quali si inserisce anche la nostra Agata. Attingiamo da questi esempi di santità la forza per testimoniare il Cristo Signore nel nostro tempo; chiediamo l’intercessione di Sant’Agata per la pace tra Ucraina e Russia e preghiamo anche per la nostra situazione sociale progredisca nel superamento di tante precarietà, soprattutto nell’ambito del lavoro, della cultura della legalità, della cura delle nuove generazioni”.