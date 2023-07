Sarà Nathaly Caldonazzo a condurre il Castellammare Fashion Night

L'evento torna dopo quattro anni di stop

CASTELLAMMARE DEL GOLFO (TRAPANI) – Sarà l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi, Nathaly Caldonazzo a condurre, domenica 30 luglio dalle ore 21,00, all’Arena delle Rose di Castellammare del Golfo, la seconda edizione di Castellammare Fashion Night.

Torna, dopo quattro anni e una pandemia, il fashion show prodotto da Rosi De Simone Eventi e sostenuto dal sindaco del Comune di Castellammare del Golfo, Giuseppe Fausto che lo ha inserito nel programma dell’estate castellammarese.

Non solo moda per ‘Castellammare Fashion Night’ sarà anche luogo di consegna dei Fashion Night Awards 2023. Tra coloro che riceveranno il premio Giuseppe Curatolo, ballerino della Scala originario di Castellammare del Golfo, che darà anche un saggio dell’eleganza delle sue movenze, Sara Licata Lass, fashion blogger e influencer e splendida Barbie Italiana “anta”, che si divide tra Miami, dove vive, e Palermo dove è nata. A riceverlo sarà anche l’attrice siciliana Dalila Pace, nata con Sicilia Cabaret, ha preso parte a Made in Sud, a spettacoli con Matranga & Minafò, e a Zelig Open Mic. Con il suo “Non sono moda”, ha saputo trovare nella comicità la chiave per raccontare la moda da un punto di vista diverso, tra tormentoni e ironia.