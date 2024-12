Sassi e petardi al pullman del Palermo: il club pubblica i peggiori commenti

"Speriamo che cade l'aereo che riporta la squadra in città"

“Questi non siamo noi e non siete voi. Questi non sono il Palermo e non sono Palermo. Questi sono questi. E basta“. È lapidario il club rosanero sui social. La società di viale del Fante, attraverso le proprie piattaforme di condivisione online, ha pubblicato alcuni dei peggiori commenti ricevuti dopo l’agguato subito la scorsa notte dalla squadra rosanero al rientro dalla trasferta di Cittadella.

Il pullman, infatti, è stato bloccato da un gruppo composto da un centinaio di tifosi all’altezza di Carini, con lanci di petardi, fumogeni, pietre e bombe carta. L’autista del mezzo, prontamente, ha fatto rientro all’aeroporto Falcone Borsellino di Palermo ed alcuni dei giocatori sono andati via in taxi tornando nelle proprie abitazioni, avendo le automobili posteggiate nel centro sportivo di Torretta.

Diverse persone hanno poi commentato quanto accaduto su alcuni social network, senza condannare quello che è stato un vero e proprio agguato. Il Palermo, dunque, ha deciso di rendere pubblici questi commenti, che non hanno bisogno di descrizione. “Speriamo che cade l’aereo che riporta la squadra di m…. a Palermo”, “Sono contrario alla violenza, ma con loro ci vogliono le maniere forti. Via da Palermo” o ancora “Se lo meritano”.